KG Hetzbröde in Adendorf Warum der Maskenball neu aufgelegt wird

Die Adendorfer feierten in den vergangenen Jahrzehnten ausgiebig bei ihren veranstalteten Prunksitzungen und an Weiberfastnacht sowie beim örtlichen Karnevalszug „das Brauchtum der 5. Jahreszeit“. Im Jahr 2024 gibt es allerdings wie in den letzten drei Jahren – in den Jahren 2021 und 2022 fielen alle geplanten Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie aus – keine eigene Karnevalsveranstaltung an Weiberfastnacht. Und auch die früher sehr beliebte Prunksitzung wird es in Adendorf in dieser Karnevalssession nicht geben. Stattdessen, so erläutert die Vereins-Geschäftsführerin, steht die Neuauflage eines Maskenballs, den es in den ersten Jahren der Hetzbröde-Vereinsgeschichte schon mal gab, auf dem Programm.