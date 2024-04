Neu gepflanzter Vielkönner am Obach Warum der neue Honnefer Auewald selbst Wildschwein-Probleme lösen könnte

Von noch viel größerem Wert ist der Auewald allerdings in anderer Hinsicht: Er zählt zu den artenreichsten und produktivsten Ökosystemen in Mitteleuropa, denn er ist nicht nur Lebensraum, sondern auch Kläranlage und Wasserrückhalteraum. Er trägt zum Hochwasserschutz und zum Schutz vor Erosion bei und „bindet in den nächsten 100 Jahren seines Wachstums insgesamt circa 880 Tonnen Kohlendioxid“, so Schütte. Gleichzeitig produzieren die Bäume in den Sommermonaten durch die Fotosynthese frischen Sauerstoff für die Atemluft. Da „pro Hektar Wald 50 Tonnen Staub aufgefangen werden“, sorgt der natürliche „Ökosystemdienstleiter“ auch für eine bessere Luftqualität. Und: „Zusätzlich kühlt der Wald an heißen Sommertagen die Stadt in diesem Bereich“ und produziert obendrein den nachwachsenden Ökorohstoff Holz. „Die Schaffung dieses Auewaldes ist also ein passender Baustein zum Klimaschutzkonzept der Stadt Bad Honnef“, betont Schütte.