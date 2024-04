So gesehen Warum Kaiser nur grünen Spargel speisten

Zwischen These und Antithese findet sich heute statt fruchtbarer Fläche für Meinungsvielfalt oftmals nur noch ein Graben, über den hinweg ideologisch-polemische Gefechte ausgetragen werden. Mit Mühe und Geschick bekommt man die beiden Seiten manchmal doch an einen Tisch. Aber besser nicht an einen Esstisch: Über Geschmack, auch den kulinarischen, lässt sich bekanntlich nicht gut streiten.