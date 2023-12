Nach fast 40 Jahren Warum sich der Heimatverein Pech auflöst

Pandemiebedingt hatte man zwar in den vergangenen Jahren keine Präsenzveranstaltungen mehr durchgeführt. Die Dorfporträts wurden dennoch geschrieben und fanden ihre Leser. Gleich mehrere Werke von Christa von Düsterlho über die Pecher Schule informierten ihre Leser über die Entwicklung der Dorfschule von einem kleinen maroden Gebäude mit baufälligem Plumpsklo für eine Handvoll Kinder bis zur heutigen mehrzügigen, erst in den letzten Jahren sanierten Grundschule. Das letzte Dorfporträt von Bernd Birkholz thematisierte Schorlemmers Landgut in Pech, eine vergessene Hühnerfarm auf dem Pecher Huppenberg. Das nach bisheriger Planung letzte Porträt soll die Geschichte des Heimatvereins thematisieren.