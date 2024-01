Wiederwahl des Jugendrates ausgesetzt Warum sich so wenige Wachtberger Jugendliche politisch engagieren

Kai Pietrusziak: Nein. Bereits in den letzten Jahren hatte sich gezeigt: Die Eigeninitiative, im Jugendrat zu arbeiten, hatte sukzessive abgenommen. Außerdem konnte der neue Jugendrat sich aufgrund der Corona-Pandemie zu Beginn nicht zu einem ausführlichen Kennenlernen-Workshop treffen, was aus meiner Sicht auch dazu geführt hat, dass die Jugendlichen nicht so gut zueinander fanden. Als dann im Nachhinein von den Jugendfachkräften Termine für einen Teamtag angeboten wurden, kam seitens des Jugendrates nie eine Zusage. Was allerdings jetzt wichtig ist: Es geht nicht um eine Abschaffung. Vielmehr soll das Konzept Jugendrat überarbeitet und neu aufgelegt werden.