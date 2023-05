GA-Radtour in der Region Auf der Wasserburgenroute ins Umland von Bonn

Schlösser und Burgen üben ihre Faszination auf Historienfans und Romantiker aus. Türme, geschweifte Hauben und Zinnen lenken die Gedanken in die Vergangenheit zu den Menschen, die dort gelebt und geliebt, gelitten und gestritten haben. Um sich in die einstige Welt des Adels und des einfachen Volkes zurückzuversetzen, müssen Burgenfans in der Region Bonn/Rhein-Sieg nicht lange suchen: Erstaunlich gut erhaltene historische Bauten liegen beinahe wie an einer Perlenschnur aufgereiht vor der Haustür. Die Devise lautet, mit dem Fahrrad oder bequemer mit dem E-Bike an einem sonnigen Tag einfach mal loszuradeln und einige dieser Schmuckstücke zu entdecken.