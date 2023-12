Aktion für Geflüchtete in Eitorf Valentyns bescheidener Weihnachts-Wunsch ging in Erfüllung

Mit „diesem Ort“ meint Alina die Turnhalle in Eitorf-Irlenborn, in der seit vielen Wochen 49 Flüchtlinge leben, die vorwiegend aus der Ukraine, aus Nordafrika und aus Afghanistan stammen. Alexandra Dähling, Lehrerin an der Gesamtschule Windeck, hatte vor zwei Wochen die Wunschpostkarten, die von Schülerinnen und Schülern gestaltet wurden, in der Eitorfer Flüchtlings-Notunterkunft verteilt und dort unter dem Motto „Party of Joy“ eine Weihnachtsfeier auf die Beine gestellt. Am Donnerstagabend war dann, drei Tage vor Heiligabend, in der Turnhalle Bescherung und die Menschen, die so ziemlich alles verloren haben, freuten sich darüber, dass ihnen viele Wünsche tatsächlich erfüllt wurden.