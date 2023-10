Kreisparteitag der SPD Weiteres Geld aus Mainz für die Ahr versprochen

Der Herbst bricht herein – und schon werfen die im nächsten Sommer anstehenden Kommunal- und Europawahlen ihre Schatten voraus. Die SPD im Kreis Ahrweiler hatte zum Parteitag in den Saal des Winzervereins nach Lantershofen eingeladen. Wenngleich es in erster Linie auch um die Wahl der Delegierten für den „Europa-Parteitag“ der rheinland-pfälzischen Sozialdemokraten ging, so stand dann doch die Rede der aus Mainz angereisten SPD-Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Sabine Bätzing-Lichtenthäler im Mittelpunkt.