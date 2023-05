Weltbienentag am 20. Mai Imker aus der Region warnen vor Gefahren für die Bienen

Der Mann hat eine Mission. „Um medial auf die Probleme unserer heimischen Bienenarten aufmerksam zu machen, ist es wichtig, die Bienen in das Licht der Öffentlichkeit zu rücken”, sagt Imkermeister Thomas Rosenau aus Troisdorf. Ein guter Ansatz, am Weltbienentag, der immer am 20. Mai stattfindet.