Dat is Rheinisch Wemme nit wöss, wovun et köm...

Aber, und das ist das Happy End in dem vorliegenden Falle: Hier muss niemand sterben. Hier ist nur jemand sehr unpässlich. Gar nicht mal, weil er etwa krank wäre. Seine Kopfschmerzen rühren eher von einer Unbedachtheit am Vorabend. Er hat die Mengendimension seines Alkoholkonsums aus den Augen verloren und hat einen über den Durst getrunken. Und zwar so viel, dass er sich am Folgetag sehr, sehr krank fühlt. Fast wie bei einer Männergrippe. Und die ist ja bekanntlich nicht so schlimm.