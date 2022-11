125 Jahre Chorgemeinschaft Volmershoven-Heidgen : Fortbestand durch Wandel: Wenn im Chor zu 17 Männern plötzlich 51 Frauen stoßen

Neuland: Die Chöre Eintracht Adendorf und Volmershoven-Heidgen üben unter Leitung von Alfons Gehlen (r.) in der Aula der Hans-Dietrich-Genscher-Schule in Berkum erstmals gemeinsam. Foto: Petra Reuter

Volmershoven/Heidgen Sängerinnen und Sänger trotzten Pandemie und bereiten Konzert vor



Als eingeschworene Gemeinschaft mit kreativen Ideen haben die Stimmen der Chorgemeinschaft Volmershoven-Heidgen die schwierigen Jahre der Pandemie überstanden. So feierten sie allen Widrigkeiten zum Trotz in diesem Jahr mit einem Jubiläumskonzert ihr 125-jähriges Bestehen. Zugleich bereiten die Sängerinnen und Sänger mit ihrem Chorleiter Alfons Gehlen ein Gemeinschaftskonzert mit dem Wachtberger Chor Eintracht Adendorf für die Vorweihnachtszeit vor.

Im Jahr 1897 formierten sich 29 sangeswillige Männer aus Volmershoven und Heidgen, um „deutsches Lied und deutschen Gesang im Rahmen eines Vereins zu pflegen“. Mit der Genehmigung des seinerzeit amtierenden Bürgermeisters Hermann Josef Albert Neß aus Oedekoven bekam das rege Vereinsleben am 24. Juni 1897 sein amtliches Sigel. Als erster Chorleiter machte der Witterschlicker Conrad Wesseling die neu geschaffene Gemeinschaft mit den Feinheiten des Chorgesangs vertraut. Zunehmende musikalische Fähigkeiten und erste Erfolge ließ die Zahl der Mitglieder in den ersten Jahren stetig wachsen. Bald schon wurden die Sänger als Gastvereine zu Festen benachbarter Vereine eingeladen.

Arbeit in der Tonindustrie zu kraftraubend

Doch die dauerhafte schwere körperliche Belastung durch die Arbeit in der seinerzeit prägenden örtlichen Tonindustrie schwächte schließlich viele Mitglieder so sehr, dass sie für den Gesang keine Kraft mehr fanden. So war es jedenfalls zu lesen in der Festschrift zum 100-jährigen Jubiläum. Erst 1908 raffte man sich wieder auf, engagierte einen Poppelsdorfer Dirigenten und formierte sich neu. Es folgten Konzerte und volkstümliche Bühnenstücke, um den Chor finanziell absichern. Die Weihe der neu angeschafften Vereinsfahne mitsamt einem mit 20 Gastchören gefeierten, rauschenden Fest prägte 1913 als größte Feier die Vereinsvita.

In den folgenden Jahrzehnten setzten die Ereignisse rund um die Weltkriege dem Vereinsleben zu. Die wirtschaftlichen Verhältnisse zwangen die Sängergesellschaft 1932 zur Einstellung der Chorproben. Erst 1947 bauten zwölf Mitglieder die Chorgemeinschaft in den Wirren der Nachkriegsjahre wieder auf. Innerhalb von nur zwölf Monaten zählten sie 41 Personen, mit einem Jahr Verspätung feierten diese 50-jähriges Jubiläum. Wechselvoll gestaltete sich das Schicksal der weiterhin rein männlich besetzten Sängergemeinschaft in den folgenden Jahren vor allem durch den Einfluss von Film, Fernsehen und weiteren Medien.

Zu 17 Männern kamen plötzlich 51 Frauen

Weil Tenöre, Bass und Bariton rar wurden, beschlossen die Mitglieder 2009 die Öffnung des Chors für Frauen. Auf Anhieb gesellten sich zu den 17 verbliebenen Männerstimmen 51 Sängerinnen, berichtete die heutige Vorsitzende Dorothea Six. Ergänzt um Alt, Sopran und Mezzosopran gibt der Chor bis heute Konzerte. Inzwischen zähle die Chorgemeinschaft Volmershoven-Heidgen 40 aktive und 66 weitere Mitglieder. Durch die Zeit der strengen Kontaktbeschränkungen sei man dank des Ideenreichtums der Sängerinnen und Sänger und dank der Professionalität des Chorleiters Alfons Gehlen verhältnismäßig gut gekommen, fand sie. Im Gegensatz zu manchen anderen Chören schieden nur wenige Mitglieder in dieser Zeit aus. Per E-Mail schickte Gehlen eingespielte Stücke zum Üben an die Mitglieder. Weil nur einzelne bereit waren, dauerhaft allein zu Hause zu üben, organisierte der Chor Kleingruppen-Proben in privaten Gärten und auf Wiesen.

„Das vorher immer als gesundes Hobby gelobte Singen wandelte sich mit der Pandemie zu einer der gefährlichsten Beschäftigungen überhaupt“, berichtet Nicole Eisinger, Referentin des Deutschen Chorverbands in Berlin, vom geteilten Leid aller deutschen Chöre zu Beginn der Pandemie. Kreative Ideen und innovative Probenformate hätten das Problem für viele abgefedert. Inzwischen gebe es für Proben unter Pandemiebedingungen gute Leitlinien, so Eisinger.

Weihnachtskonzert in Vorbereitung

Nach dem Jubiläumskonzert im Sommer 2022 bereitet die Chorgemeinschaft zusammen mit dem Gesangverein Eintracht Adendorf aus dem benachbarten Wachtberg ein Weihnachtskonzert vor. Die Mitglieder würden gemeinsame Chorproben und Probenwochenenden genießen und sich musikalisch aufeinander einstellen, singen und Zeit miteinander, verbringen, berichtete Six.

Im Ergebnis bringen die beiden Chöre in der Vorweihnachtszeit eine Kantate auf die Bühne. Fusionieren wollen die starken Chöre allerdings nicht. Gehlen: „Es ist ein Projekt, das für alle neue musikalische Herausforderungen, Erfahrungen für die Sänger, und als Ergebnis ein schönes Konzert für alle bietet.“