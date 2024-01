Dieter Dresen trägt sich ins Goldene Buch ein „Wenn‘s Käpt’n Book nicht gäbe, müsste man‘s erfinden“

Allein im vergangenen Jahr gab es in Wachtberg 30 Lesungen in Kitas, Schulen, Büchereien und in öffentlichen Orten wie dem Drehwerk in Adendorf, der Burg Adendorf und bei Jardeco in Villip. Eine Arbeit, die dem Pädagogen am Herzen liegt. „Es ist wichtig, dass wir Kinder frühzeitig ans Lesen heranführen und Begeisterung für Bücher wecken“, sagt er. Dabei ist die Idee nach wie vor so simpel wie bewährt. „Jugendbuchautoren in Kitas und Schulen einzuladen, sie dort vor Ort aus ihren Büchern vorlesen lassen, um so Kindern und Jugendlichen den direkten Kontakt zu Autoren zu vermitteln.“ Eine Erkenntnis, die angesichts der Ergebnisse der aktuellen Pisa-Studi, nicht genug hervorgehoben werden könne, so der ehemalige Lehrer. „Lesen ist nicht alles, aber ohne Lesen ist alles nichts“, sagt Dresen. „Kinder wollen lesen. Bei jeder Lesung bin ich immer wieder fasziniert, welche tollen Fragen sie stellen“, sagt er.