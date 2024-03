Kurs für Landwirte und Privatleute in Wachtberg Wie der Obstbaum den Klimawandel besser übersteht

Die Saugorgane, im Fachjargon Haustorien genannt, befinden sich in der Regel nämlich nicht dort, wo die Mistel an der Astoberfläche zum Vorschein kommt. „Die sitzen unter Umständen fast einen halben Meter tiefer im Ast. Wegschneiden nützt deshalb nicht immer etwas“, sagte Hochgürtel. Würde man die Mistel beispielsweise an einem Leitast, also einem der dicken Äste aus der ersten Verzweigung entfernen, würde sich darunter wieder ein neuer Auswuchs des sogenannten Halbschmarotzers bilden. Je näher eine Mistel am Stamm wächst, desto ungünstiger für die Baumgesundheit. Nur wenn das Gewächs weit im Außenbereich der Baumkrone hängt, kann ein großzügiger Radikalschnitt in diesem Bereich helfen. Sonst sollte man sie lieber regelmäßig abstreifen. „Die brechen ab wie Glas“, beschrieb Hochgürtel.