Rheinischer Nachmittag zum 850. Bestehen des Höhenortes Wie die „Leddeköpp“ aus Heisterbacherrott in Mundart reden

„Et Dörp von de Leddeköpp“ feiert Geburtstag: Genau 850 Jahre ist es her, das Heisterbacherrott erstmals urkundlich erwähnt wurde. Als „Rhoda“ tauchte der Ort 1173 in einem Schriftstück des Kölner Erzbischofs Philipp von Heinsberg zum ersten Mal namentlich auf. Allen Grund zu feiern also für den Heimatverein Heisterbacherrott, der sich den Erhalt und die Pflege der Kultur und der Geschichte des Ortes auf die Fahnen geschrieben hat. Als Geburtstagsgeschenk gab es daher eine Gedenktafel, die direkt am Ortseingang an die erstmalige urkundliche Erwähnung erinnern soll. Am Sonntag wurde die kleine Metalltafel, auf der auch das Ortswappen mit Bach, Baum und Rodeisen zu sehen ist, „als ein weiterer Baustein ihres Engagements für die Heimatgeschichte des Ortes“ in unmittelbarer Nachbarschaft zum „Denkmal der Leddeköpp“ von Bürgermeister Lutz Wagner feierlich enthüllt.