Gehwege versus Parkplätze Wie die Schützenstraße in Adendorf ausgebaut werden soll

In U-Form führt die Schützenstraße durch Adendorf. Sie passiert auf ihren rund 450 Metern Länge den Kindergarten und die Adendorfer Schule. In diesem Sinne kann sie als eine Hauptverkehrsader angesehen werden. – Das möchte man meinen, aber bautechnisch gibt die Straße das nicht her. Ein Thema, das viel Wartberger zu bewegen scheint. Viele von ihnen waren deshalb zum Bürgergespräch am Donnerstagabend hinsichtlich der Baumaßnahmen für die Schützenstraße gekommen.