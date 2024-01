Jugendschutz im Karneval Wie sich Karnevalsgesellschaften im Kinder- und Jugendschutz solidarisch zeigen

Der Sturm hat sich zwar gelegt, doch auch zwei Wochen nach den sehr anzüglichen Bemerkungen gehenüber einem Kind in Sankt Augustin sind die Wogen noch längst nicht geglättet. Die verbalen Übergriffe des Präsidenten der Sankt Augustiner Prinzengarde auf ein zehnjähriges Mädchen haben für Empörung und Entsetzen nicht nur unter den Karnevalisten in der Region gesorgt und das Thema Kinder- und Jugendschutz im Karneval in den Fokus gerückt. Das gilt auch, aber nicht nur für sexistische Äußerungen.