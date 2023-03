Ehrenamtliches Engagement Wieder mehr Jugend in der Wachtberger Feuerwehr

„Schnell und zuverlässig“, habe die Wehr auch auf ungewohnte Situationen reagiert, so Hahnenberg. Zettelmeyer hob den Aspekt der immer neuen Herausforderungen und der Konfrontation mit zuvor ungeahnten Dimensionen vor. Beim Einsatz in Siegburg-Brückberg, als innerhalb kürzester Zeit wegen anhaltender Trockenheit aus einem einfachen Böschungsbrand an einem Bahndamm ein Großbrand mit vielen betroffenen Häusern wurde, seien alle zur Hilfe ausgerückt. Auch die Hochwasserjahre in Wachtberg und nicht zuletzt die Hilfeleistung der Wachtberger Wehr nach der Unwetterkatastrophe in den benachbarten Kommunen und im Ahrtal am 14. Juli 2021 habe die Leistungsfähigkeit und den Zusammenhalt in der Wehr gezeigt.