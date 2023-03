Unterstützung für Bad Neuenahr-Ahrweiler Externe Experten sollen beim Wiederaufbau nach der Flut helfen

Hintergrund

Die Julius Berger International GmbH aus Wiesbaden ist eines der größten Ingenieurbüros im Rhein-Main-Gebiet. Was den Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe im Ahrtal angeht, so ist das Ingenieur nicht nur in der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler aktiv. In der benachbarten Verbandsgemeinde Altenahr kümmert sich das Büro um den Wiederaufbau der Schulgebäude.

Wunsch der Verbandsgemeinde ist es, die Häuser, die alle schon viele Jahre auf dem Buckel hatten, nach den neuesten Anforderungen und gesetzlichen Richtlinien aufzubauen. Allerdings finanziert der Wiederaufbaufonds nur die Wiederherstellung des Alten. Dazu gehören weder Mensen noch Differenzierungsräume, noch etwa ein Aufzug für gehbehinderte Kinder. Wie Peter Hau von Julius Berger International kürzlich im Altenahrer Schulträgerausschuss ausführte, sind Differenzierungsräume vor allem für die Förderung von Migranten und für den Klassen-übergreifenden Ethikunterricht erforderlich. ne / wes