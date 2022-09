Rat mahnt Fristverlängerung an : Wiederaufbaumaßnahmen können nicht alle bis zum 30. Juni 2023 beantragt werden

Der Wiederaufbau, wie hier der Versorgungsleitungen nach der Flut an der Kreuzstraße, kostet Zeit. Bis zum 30. Juni 2023 sollen die Städte und Gemeinden alle Wiederaufbauanträge gestellt haben. Schon jetzt zeichnet sich ab: Diese vom Land gesetzte Frist ist nicht zu halten. Foto: ahr-foto

Bad Neuenahr Allein in der Kreisstadt sind mehr als 1.400 Einzelmaßnahmen im Wiederaufbau zu bewältigen und zu finanzieren: Ob und in welchem Umfang sie gefördert werden, ergebe sich belastbar erst durch die Bewilligung des Förderantrages im Einzelfall. Ein Risiko für Gemeinden und Stadt. Doch die Zeit drängt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Victor Francke

Die Verärgerung über die Art und Weise, vor allem aber über die Dauer, wie Zuschussgeber die Anträge der von der Flutwelle geschädigten Kommunen behandeln, war in allen Fraktionen im Rat der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler zu spüren. Trotzdem sprach man sich im Stadtrat dafür aus, das Thema nicht weiter zu vertiefen, sondern zunächst zu vertagen. Offenkundig will man sich interfraktionell weiter abstimmen. Bis zum 30. Juni 2023 sollen die Städte und Gemeinden ihre Wiederaufbauanträge gestellt haben. Deutlich zeichnet sich ab: Diese vom Land gesetzte Frist ist nicht zu halten. Einmütig fordert man in den Gremien eine Fristverlängerung um ein Jahr.

Mit der von Bund und Land gesetzten Frist ist man weder in der Kreisstadt noch in anderen Gebietskörperschaften im Ahrtal einverstanden. Adenaus Verbandsbürgermeister Guido Nisius: „Das ist bei dieser Schadenslage nicht zu schaffen.“ In Bad Neuenahr-Ahrweiler machte indes Bürgermeister Guido Orthen auf die Risiken aufmerksam, die das Bewilligungsgebaren mit sich bringe: Die Stadt müsse mit teilweise hohen Beträgen in Vorleistung gehen, ohne zu wissen, ob es später zu einem Ausgleich aus Mitteln des Wiederaufbaufonds oder zumindest zu einer Bezuschussung komme. Nicht nur wirtschaftlich gebe es enorme Risiken für die Kommunen, auch auf juristischem Gebiet.

Bürgermeister und Räte an der Ahr sind sich einig: Frist ist nicht zu halten

Es sind die „Verwaltungsvorschrift über die Gewährung staatlicher Finanzhilfen zur Beseitigung der Schäden aufgrund des Starkregens und des Hochwassers“, die den Kommunen zu schaffen machen. In ihnen werden die Aufbauhilfen für die Städte und Gemeinden geregelt. Auf dieser Grundlage wurde etwa der kommunale Maßnahmenplan erstellt. In der Kreisstadt sind es beispielsweise mehr als 1.400 Einzelmaßnahmen, die beim Wiederaufbau umgesetzt, vor allem aber finanziert werden müssen. „Mit der Feststellung des Maßnahmenplanes ist allerdings leider keine (Vor-) Entscheidung über die Förderfähigkeit einzelner Maßnahmen getroffen worden. Ob und in welchem Umfang eine Maßnahme gefördert wird, ergibt sich damit belastbar erst durch die Bewilligung des Förderantrages im Einzelfall“, erläutert Bürgermeister Orthen. Nicht nur das: Die Bewilligung oder Nicht-Bewilligung werde von unterschiedlichen Ministerien ausgesprochen: Mal sei das Innenministerium zuständig, mal das Wirtschafts- und Verkehrsministerium, mal das Umweltministerium, mal die ADD. Festgeschrieben ist, dass die Anträge „von den geschädigten Antragsberechtigten spätestens bis zum 30. Juni 2023 zu stellen“ sind. Die Bewilligung soll bis zum 31. Dezember 2023 erfolgen. Nicht zu machen, so die Bürgermeister und Räte an der Ahr.

Allein die Menge der zu stellenden Anträge sowie etwaige, vor der Antragstellung zu klärende Vorfragen, machten eine rechtzeitige Antragstellung in vielen Fällen unmöglich. Die Landesregierung habe sich für eine von den Kommunen geforderte Fristverlängerung auch von Beginn an offengezeigt und wiederholt mitgeteilt, sich für eine Fristverlängerung beim Bund einsetzen zu wollen. Orthen: „Es bleibt jedoch festzustellen, dass bis zum heutigen Zeitpunkt keine Verlängerung der Antragsfrist erfolgt ist und auch keinerlei Anzeichen auf eine konkrete Vorbereitung eines solchen Schrittes erkennbar sind.“

Heißt: Bad Neuenahr-Ahrweiler will zum eigenen Schutz Maßnahmen lieber schieben oder ganz auf sie verzichten, als plötzlich auf etwaigen entstandenen Kosten sitzen zu bleiben. Antragslaufzeiten von zwei bis drei Monaten seien realistisch, so Orthen. Bei Maßnahmen, die im Rahmen des Bewilligungsverfahrens einer baufachlichen Prüfung bedürfen, kämen allein aufgrund dieses zusätzlichen Verfahrensschritts mindestens drei weitere Monate hinzu. Erst dann könne mit der Umsetzung begonnen werden.

„Um einen möglichst zügigen Wiederaufbau zu gewährleisten, und die Projektzeiträume so kurz wie möglich zu halten, wäre eine Fortsetzung des Projektes auch vor Eingang des Bewilligungsbescheides unbedingt angeraten“, meint Orthen. Dies führt allerdings dazu, dass die Kommune über die wirtschaftlichen Risiken hinaus mit weiteren Kosten in erheblicher Größenordnung ins Risiko geht. Wird der Förderantrag nämlich abgelehnt oder nur teilweise bewilligt, verbleiben die angefallenen Kosten ganz oder teilweise bei der Kommune.

Verwaltungen haben im Wesentlichen nach den gleichen Vorschriften zu handeln , wie vor der Flutkatastrophe

Die Verwaltung habe daher – teils gemeinsam mit dem übrigen betroffenen Kommunen und dem Kreis – um Anpassungen der Rechtslage in verschiedenen Rechtsbereichen gebeten. Angemahnt wurden beispielsweise Anpassungsbedarfe im Bereich des Bauplanungsrechts, im kommunalen Haushaltsrecht, im Recht der Beiträge und Abgaben, im Bereich der technischen Normen, der Gemeindeordnung, des Vergaberechts, der Rechtsetzung im Bereich der Aufbauhilfe sowie im Besoldungs- und Tarifrecht. Orthen: „Mit Ausnahme einiger zeitlich befristeter Anpassungen im Vergaberecht wurde den Wünschen leider nicht gefolgt.“ Dies führe bedauerlicherweise dazu, dass die Verwaltungen – gleich welcher staatlichen Ebene – im Wesentlichen nach den gleichen Vorschriften zu handeln haben, wie vor der Flutkatastrophe. „Dies führt in der Praxis zu massiven Schwierigkeiten. Allein die sich aus der Landeshaushaltsordnung und den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften ergebenden Regelungen machen einen rechtssicheren und zügigen Wiederaufbau nahezu unmöglich“, so Guido Orthen.