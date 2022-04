Wohnungen für Flüchtlinge : Angebot und Bedarf sollen besser passen

Stefan Pohl und Brigitte Kuchta kümmern sich in Meckenheim um Flüchtlinge aus der Ukraine. Foto: Axel Vogel

Meckenheim Die Initiative „Meckenheim hilft“ betreibt nach Bürgerhinweisen größeren Aufwand, damit Wohnraumangebote für ukrainische Flüchtlinge passgenauer werden

MECKENHEIM. Die Hilfsbereitschaft gegenüber Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine scheint ungebrochen und macht auch vor der eigenen Wohnungstür nicht halt. So bekommt die Hilfsorganisation „Meckenheim Hilft“ weiterhin regelmäßig Angebote von Bürgern, die unentgeltlich privaten Wohnraum anbieten. Von diesen Angeboten machen Stefan Pohl und Brigitte Kuchta, die beiden Hauptverantwortlichen der Hilfsorganisation, regen Gebrauch. Denn bei Meckenheim hilft ist die Hilfe für die Ukraine zum Dreh- und Angelpunkt geworden und daher nutzt man auch die eigene Homepage für Wohnraumangebote (http://meckenheim-hilft.org/wohnraumangebot). Pohl und Kuchta haben zuletzt allerdings manche Anregung von privaten Interessenten bekommen, im Vorfeld einer Wohnraumvermittlung abzuklären, ob Anbieter und Flüchtlinge überhaupt zueinander passen.

Rothe-Danescu: Auf jeden Fall. Es ist inzwischen wirklich so wie bei einer kleinen Familie, wo man auch total mitleidet, wenn täglich die furchtbaren Kriegsnachrichten aus der Ukraine eingehen. Das ist ein ewiges Auf und Ab der Gefühle. Daher sollte jeder, der Flüchtlinge aufnehmen will, über ein stabiles Gemüt und genügend Platz verfügen. Wichtig ist: Jeder braucht seinen Rückzugsraum. voa

Ist so etwas wie ein Zusammengehörigkeitsgefühl entstanden?

Rothe-Danescu: Es hat sich mittlerweile eingespielt. Aber es war am Anfang schwierig, beispielsweise bei der gemeinsamen Haushaltsführung. Dem Alter nach bin ich davon ausgegangen, es sind drei junge Frauen, in der Praxis sind es drei Teenagerinnen, denen man vieles erklären muss und die noch einiges lernen müssen. Aber mittlerweile läuft es sehr gut., wie haben uns sozusagen aneinander gewöhnt und uns aufeinander eingespielt.

Bettina Rothe-Danescu: Nein, wir kannten uns nicht. Eine Siegburger Freundin, die aus Sibirien stammt, und in der Flüchtlingshilfe mitarbeitet, hatte den Kontakt hergestellt. Da ich aber Platz habe und immer gerne helfe, habe ich spontan zugesagt.

Ein sogenanntes Machting, einen Abgleich im Vorfeld, hält auch Michael Rentmeister „durchaus für sinnvoll“, wobei er gleichzeitig auf die Herausforderung der Praktikabilität hinweist. Rentmeister verfügt über Erfahrungswerte: Der Wachtberger ist Präsident des Vereins Movare, einer unabhängigen Interessenvertretung für Unternehmer, die sich aufgrund guter Kontakte in die Ukraine bereits 80 Flüchtlingen privaten Wohnraum vermitteln hat. Davon alleine 25 in Wachtberg und zehn in der Umgebung. Rentmeister warnt aber vor zu viel vorschnellem Idealismus: „Nicht immer passt das Wohnangebot und der Bedarf und die Erwartungshaltung der Flüchtlinge zusammen.“