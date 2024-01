Wander-Verein gibt Tipps Wunderbare Wanderungen in Wachtberg

Bei ganztägigen Sonntagswanderungen sind es immer zwischen 12 und 18 Personen, ergänzt die Vereinsvorsitzende. Nach der Neujahrswanderung am vergangenen Sonntag steht beim Wander-Verein am kommenden Sonntag, 21. Januar, eine zwölf Kilometer lange Krippenwanderung von Lüftelberg über Flerzheim, Morenhoven, Buschhoven und zurück nach Lüftelberg an (Treffpunkt 10 Uhr am Rathausparkplatz in Berkum; Wanderführer ist Gottfried Nagel Telefonnummer: 0228/345406 eMail: nagel-wachtberg@t-online.de) im Kalender.