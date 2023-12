Tradition vor dem Fest Wuselige Weihnachtsbäckerei in der Ahrweiler Niederhut

Übrigens: Dass heute noch viele Ausstechformen Tieren nachempfunden sind, lässt sich vielleicht mit einer alten Tradition der Kelten erklären. Diese backten zum Fest der Wintersonnenwende, in der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember, Opferbrote aus Mehl und Honig. Sie fertigten diese in Tierformen an und hängten sie an Schnüren auf, um böse Geister zu vertreiben und sich vor Dämonen zu schützen.