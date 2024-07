Dat is Rheinisch Zänkt üsch net, schlacht üsch lever

Wenn das Ganze dann aber doch mal auf eine zünftige Kneipenschlägerei hinauslaufen sollte, dann gibt es noch schöne weitere Sätze, die unmissverständlich klar machen, dass hier bald Fäuste und/oder Stuhlbeine zum Einsatz kommen: Do häst woll Spass an Joldzänk; isch sare Dir jetz för fönf Minutte Bescheid; Do bes net nur doof, do süffs och noch Maggi; Pass op, isch kann Mikado; Do häst he nix ze kamelle.