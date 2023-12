Hochbetrieb zu Weihnachten Zu Besuch beim letzten Bäcker von Wachtberg

Wachtberg-Niederbachem · Es gibt kaum noch Bäcker, die selbst in der Backstube stehen. In Wachtberg gibt es nur noch einen: Michael Panzer in Niederbachem. Gerade zur Weihnachtszeit hat er einiges zu tun.

12.12.2023 , 12:46 Uhr

Michael Panzer betreibt in Niederbachem, die letzte Bäckerei in Wachtberg, die noch selbst backt. Foto: Axel Vogel

Von Gabriele Immenkeppel

Es duftet herrlich im Reich von Michael Panzer. Nach Zimt und Kardamom, nach Vanille, Mandeln, Anis und so manchem „Weihnachtsgeheimnis“. Wo morgens noch Brot und Brötchen knusprig gebacken wurden, geht es nachmittags zu wie in der Backstube des Christkindes: Die Bäcker stechen Zimtsterne aus, rollen Vanillekipferl, formen Spritzgebäck und bringen Butter-, Mandel- sowie Gewürzspekulatius in Form.