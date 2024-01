Urteil am Bonner Landgericht Zwei Jahre Haft nach Tankbetrug mit dem Fahrrad

Der entstandene finanzielle Schaden hält sich in Grenzen: Laut Anklage 890 Euro soll der Angeklagte im Rahmen von zwölf Betrugstaten zwischen 21. Mai und 11. Juni 2022 erlangt haben. Dazu kam ein deutlich gravierenderer Vorwurf. Am 30. Mai war der Angeklagte nämlich in Euskirchen auf frischer Tat ertappt worden. Bei dem Versuch, mit dem Benzin zu entkommen, hielt der Betrüger eine Einwegspritze drohend in die Höhe. Die fünf Zeugen, die seine Flucht verhindern wollten, ließ er wissen, dass er an Hepatitis C leide und sie mit der Injektionsnadel anstecken könne. Laut Anklage sollte ein Mann auch gestochen worden sein. Daher warf die Staatsanwaltschaft dem 30-Jährigen räuberische Erpressung und gefährliche Körperverletzung vor.