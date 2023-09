Andrang beim Zwiebelmarkt in Bad Breisig Zwiebeln über Zwiebeln, wie vor 649 Jahren

Lebendige Geschichte

Ritter, Burgfräuleins, Minnesänger, Gaukler, und Lautenspieler: Am Sinziger Schloss tauchte man wieder ins tiefe Mittelalter hinein. Seit 20 Jahren veranstaltet der Verein „Wir helfen“ den „Barbarossamarkt“ an dem Kaiser Friedrich I., genannt „Rotbart“, sicherlich seine Freude gehabt hätte. Nicht nur, weil das Fest unweit der von ihm vor rund 850 Jahren mehrfach besuchten Sinziger Pfalz stattfindet, sondern, weil Lebensart, Sitten und Gebräuche einer längst vergangenen Zeit wachgehalten werden.

Rund 10.000 Besucher zieht der

Barbarossamarkt alljährlich an. Zu sehen sind nachgestellte Schwertkämpfe, Bogenschützen treten an und zeigen, wie man mit Pfeilen ins Schwarze trifft. In der „Taverne zum tanzenden Einhorn“ kann man Speis und Trank genießen, wie sie im 13. Jahrhundert zubereitet wurden. Minnesänger richteten ihre Liebesschwüre mit kräftigem Gesang an Mägde und Burgfräuleins, die ergriffen von den schönen Tönen sittsam die Wimpern niederschlugen, während wenige Meter weiter ein weiß gekleideter Ritter seinem Knappen Befehle erteilt und sich für einen Schwertkampf fertig macht. An der „Sud-Bud“ kann man sich ebenso erfrischen wie mit einem „Wikinger-Eis“. 60 Mitglieder hat der von Anna Küffner angeführte Verein, der den Markt als große Benefizveranstaltung durchführt. Der Erlös fließt regelmäßig einem guten Zweck zu. Diesmal soll unter anderem das Haus der Jugend von den Vereinsaktivitäten profitieren. Aus ganz Deutschland, aber auch aus den Benelux-Ländern kommen die Freunde des Mittelalters, oft zünftig gekleidet, in die am Sinziger Schloss aufgebaute Zeltstadt. „Rund 100 Stände mit etwa 200 Aktiven“, sind dabei, freute sich Küffner. frv