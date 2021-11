Bühnenvorhang gibt gut gehütetes Gemeinnis preis : Roland I. und Silvia I. regieren in Aegidienberg

Roland I. und Silvia I. regieren in Aegidienberg

Vorhang auf, da sind sie: Das ist der Moment, da die Narren wissen, dass Roland I. und Silvia I. (Schramm) die neuen Tollitäten in Aegidienberg sind. Foto: Frank Homann

Aegidienberg Das neue Prinzenpaar, dass den Bad Honnefer Höhenort bis Aschermittwoch regiert, wird mit rauschendem Beifall und Jubel empfangen.

In Aegidienberg haben die Jecken das Feiern nicht verlernt. Im Bürgerhaus zeigte sich Präsident der KG Klääv Botz, Guido Otterbach, bei der Eröffnung des Programms zur Prinzenproklamation jedenfalls hoch erfreut: „ Wir haben einen voll besetzten Saal, ich bin sprachlos. Das ist der schönste Abend des Jahres“, sagte er.

Nun hieß es für das fröhliche Karnevalsvolk sich in Geduld zu üben. „Wer wird denn wohl fortan das Zepter in Aegidienberg schwingen?“, hieß die spannende Frage. Der Spielmannszug, die hinreißenden Fünkchen und die Jungen Trompeter sorgten dafür, dass die Spannung in bester Stimmung gut auszuhalten war. Und endlich: Der rote Vorhang hinter der Bühne öffnete sich. Fröhlich winkend traten die neuen Regenten hervor: Roland I. und Silvia I. (Schramm) zeigten sich ihrem „Jillienberger“ Narrenvolk.