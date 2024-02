Georgsring Seit 55 Jahren ehrenamtlich engagiert

Der Vereinszweck des Georgsrings mit Möbellager, Boutique und Fahrradwerkstatt ist nicht nur die Unterstützung Bedürftiger oder Menschen in schwierigen Lebenssituationen mit guten Möbeln, Haushaltsartikeln, Elektrogeräten oder Fahrrädern „für kleines Geld“. Der zweite, nicht weniger wichtige Aspekt ist die Ressourcenschonung und das Recycling, erläutern der Vorsitzende Fröhlich und Teamleiter Füllenbach: „Dafür haben wir im Jahr 2022 auch den Klimaschutzpreis von Westnetz bekommen.“ Denn 80 bis 90 Prozent der gespendeten Gegenstände, die der Georgsring übernimmt, werden wieder an neue Besitzer weitergegeben. „Lediglich maximal zehn bis 20 Prozent müssen wir am Ende entsorgen, von dem, was vorher zu 100 Prozent Sperrmüll gewesen wäre“, sagt Fröhlich. Da wird an einem besonders schönen Stück auch mal eine kleine Reparatur vorgenommen, wie an dem Aufsatz eines alten Vertikos mit geschliffenen Glastüren, das Schreiner Manfred Kott und Christian Esser richten.