Schwerer Unfall in Siegburg Siegburger rast frontal gegen Baum und wird schwer verletzt

Eine Autofahrerin, die kurz nach der Kollision an der Unfallstelle vorbei kam, kümmerte sich um den Schwerverletzten, bis die Rettungskräfte an der Wahnbachtalstraße eintrafen. Die Frau hatte glücklicherweise vor kurzem ihren Erste-Hilfe-Kurs erneuert und wusste so genau, was zu tun war.