Lara Future Rundum-Sorglos-Paket für die eigene Stromerzeugung

Nach eingehender Beratung vor Ort erfolgt binnen vier Tagen ein bedarfsgerechtes Festpreisangebot, in das bereits Förderprogramme und Finanzierungsmöglichkeiten einkalkuliert wurden. „Wir verkaufen grundsätzlich nicht mehr KW als nötig“, betont Kagerer, „und bieten nur Komponenten an, die auch wirklich verfügbar sind.“ Daher steht eine PV-Anlage von Lara Future meist schon binnen sechs bis acht Wochen nach Auftragserteilung fix und fertig auf dem Dach. „Die Montage führen wir selbst durch“, so Kagerer, der auch den lästigen Bürokratieaufwand von an die 20 einzureichenden Dokumenten für seine Kunden erledigt.