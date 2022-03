Kryptotrends 2022 : Cardano kaufen oder nicht? Anleitung und Prognose für ADA Coins

Lohnt es sich, in Cardano zu investieren? Foto: Finixio Ltd.

Das Krypto-Projekt Cardano hat sich in den letzten Monaten und Jahren fest in der Top 10 des Kryptomarktes verankert. Heute investieren private und institutionelle Investoren gleichermaßen in die Kryptowährung mit Potenzial.

Mitte Februar notiert der Cardano Kurs bei rund 1,10 US-Dollar, wobei ADA den Februar bei rund 1,25 US-Dollar begonnen hatte. Dennoch zeigte sich der ADA Kurs in den letzten Wochen stabil und konnte den wichtigen Support bei der psychologischen Kursgrenze von einem US-Dollar mehrfach erfolgreich verteidigen.

Im folgenden Beitrag wollen wir uns genauer anschauen, worum es sich bei Cardano handelt und wie der Kauf des ADA Coins gelingt.

Cardano: Das Wichtigste in Kürze

Cardano entwickelt sich zur Smart-Contract-Plattform und wird auch als Ethereum-Killer bezeichnet

und wird auch als Ethereum-Killer bezeichnet Der native Token im Cardano-Netzwerk ist ADA

Anfang des Jahres stieg das Interesse der sogenannten Krypto-Wale deutlich an

Mit dem Hydra Upgrade in 2022 soll die Skalierbarkeit weiter erhöht werden

werden Cardano könnte in Zukunft von DeFi-Projekten profitieren

profitieren Der Kauf von Cardano ist direkt bei eToro möglich

Bei eToro, Libertex oder Capital.com können Anleger zudem via CFDs ADA traden

Im Februar notiert das Total Value Locked von Cardano ein All-Time-High, während sich der Kurs rund zwei Drittel unter dem Rekordhoch befindet

Was ist Cardano?

Bei Cardano handelt es sich um eine Blockchain, die dezentral und öffentlich konzipiert ist. Das gesamte Protokoll ist Open-Source. Mit Cardano entwickelt sich eine Smart Contract Plattform, die häufig auch als Ethereum-Killer bezeichnet wird. Denn mittelfristig möchte das Netzwerk zahlreiche Features bereitstellen, um einen umfassenden Ansatz zu verfolgen. Die Cardano-Blockchain setzt innovativ auf einen wissenschaftlichen Ansatz. Ein globales Entwicklungsteam forscht kontinuierlich an der Weiterentwicklung von Cardano.

Bei ADA handelt es sich um die native Kryptowährung der Cardano-Plattform. Durch die ständige Erweiterung der Funktionalitäten wird ADA in Zukunft primär genutzt, um Dienstleistungen im eigenen Netzwerk in Anspruch zu nehmen. Dabei basiert dieses auf dem Proof-of-Stake-Konsens Protokoll. Eine Besonderheit ist hier jedoch, dass der Benutzer mit einem höheren Anteil am Netzwerk wahrscheinlich auch den nächsten Block erstellen darf.

Cardano Prognose: Aus diesen fünf Gründen könnte der ADA Kurs explodieren

Wer in ADA investiert, sollte sich zunächst die fundamentale Entwicklung der Plattform anschauen. Im folgenden Abschnitt sind fünf Gründe aufgelistet, warum man zu einer positiven ADA Prognose kommen könnte:

1. Krypto-Wale akkumulieren wieder ADA

Die massive Korrekturbewegung bei ADA Ende 2021 und Anfang 2022 nutzten insbesondere die Großinvestoren, um verstärkt ADA zu akkumulieren. In den letzten Wochen sammelten die sogenannten Krypto-Wale die Kryptowährung Cardano ein. Dies deutet daraufhin, dass die Big-Player ADA für unterbewertet halten.

2. Total Value Locked erreicht im Februar neues High

Der Total Value Locked entwickelte sich zuletzt bei Cardano positiv. Dieser verzeichnete Mitte Februar ein neues All-Time-High von rund 125 Millionen US-Dollar. Damit liegt man zwar noch deutlich hinter der Konkurrenz um Ethereum, Terra und Co. Dennoch zeigt die Entwicklung bei Cardano in die richtige Richtung.

3. Aufbau eines dezentralen Finanzsystems in Afrika

Cardano verfolgt zahlreiche Projekte, die äußerst zukunftsorientiert sind. Für besonders viel Kursfantasie sorgt der Fokus auf den afrikanischen Kontinent. Da hier viele Menschen keinen Zugang zu traditionellen Finanzdienstleistungen haben, möchte Cardano ein dezentrales Finanzsystem etablieren.

4. Hydra Upgrade noch in 2022

Zwar punktet das Cardano-Netzwerk grundsätzlich mit der außergewöhnlichen Funktionalität. Zuletzt wurden 30 Millionen Transaktionen erfolgreich verarbeitet, während die Konkurrenz rund um Solana Ausfälle zu verzeichnen hatte und Ethereum historisch mit hohen Kosten kämpft. Dennoch gibt es technologische Herausforderungen, die gelöst werden müssen, um mehr DeFi-Projekte anzulocken. Mit dem Hydra Upgrade, das für 2022 geplant ist, soll der Durchsatz steigen und die Latenz sinken.

5. Möglicher DeFi-Boom in Zukunft

Mit der Implementierung von Smart Contracts durch das Alonzo-Upgrade im letzten Jahr positioniert sich Cardano aussichtsreich für die Zukunft. Zwar gab es kurzfristig keinen Ansturm lukrativer DeFi-Projekte. Doch das Total Value Locked steigt langsam, aber stetig. Mittelfristig könnte Cardano mehr DeFi-Anwendungen anlocken, um noch stärker zu wachsen.

Wo Cardano kaufen: Die besten Börsen für den Kauf von Cardano

Wer Cardano kaufen möchte, hat die Qual der Wahl. Denn naturgemäß hat fast jeder Krypto-Broker die etablierte Top 10 Kryptowährung im Angebot. Deshalb stellen wir im folgenden Abschnitt drei Krypto-Börsen vor, bei denen der ADA-Kauf unkompliziert gelingt.

Cardano bei eToro kaufen

eToro ist ein zypriotischer Broker, bei welchem Anleger zahlreiche Assets handeln können. Zum einen ist der direkte Kauf von Aktien, ETFs und Kryptos möglich. Zum anderen können Trader mit CFDs auf eine bestimmte Wertentwicklung spekulieren. Als Basiswerte kommen hier beispielsweise Aktien, Indizes, Kryptos, Devisen oder Rohstoffe in Betracht. eToro verzichtet beim Handel auf eine Provision und gibt die Gebührenstruktur transparent an. Zudem ist der zypriotische Broker streng reguliert und bietet mehrfach ausgezeichnete Handelsplattformen, die sowohl in der App als auch der Desktop-Version eine intuitive Handhabung ermöglichen.

Cardano bei Capital.com kaufen

Capital.com ist ein erfahrener CFD-Broker, bei dem auch Cardano CFDs gehandelt werden können. Insgesamt gibt es hier über 6000 verschiedene Finanzinstrumente, sodass es den Capital.com Kunden kaum an Möglichkeiten mangelt. Die Spreads sind eng und eine Provision wird nicht von Capital.com verlangt. Zugleich ist es möglich, mit Hebeln von bis zu 1:30 höhere Gewinne zu erzielen. Für die kontinuierliche Weiterbildung stehen Lern-Apps, Online-Kurse und Trading-Seminare zur Verfügung.

Cardano bei Libertex kaufen

Zudem ist es für Krypto-Fans auch möglich, bei Libertex in Cardano zu investieren. Bei Libertex handelte es sich ebenfalls um einen CFD-Broker. Neben Kryptos können die Kunden hier selbstverständlich auch in Aktien, Indizes, Rohstoffe und vieles mehr investieren. Eine Swap- und Exchange-Fee fallen beim Krypto-Trading mit CFDs nicht an. Zudem wurde die Handelsplattform mehrfach ausgezeichnet und bietet vielfältige Analysetools.

Wie kann man Cardano kaufen? Anleitung für eToro

Der Kauf von Cardano ist beispielsweise beim Online Broker eToro möglich. Dieser punktet mit geringen Gebühren und einer vielfältigen Auswahl an Handelsinstrumenten. Zudem gilt eToro als sicher und streng reguliert. Die Handelsplattformen wurden mehrfach ausgezeichnet, sodass der Kauf von ADA spielerisch leicht gelingt. Im folgenden Abschnitt gibt es eine Anleitung, wie Anleger online in nur drei Schritten Cardano kaufen.

1. Konto bei eToro anmelden

eToro Konto erstellen Foto: eToro

Zunächst sind die Anmeldung und Verifizierung bei eToro notwendig. Die erste Registrierung gelingt über das Anmeldeformular auf der Website. Im Anschluss müssen die Kunden weitere persönliche Informationen übermitteln. Nun lässt sich die Verifizierung via Online-Ident-Verfahren durchführen, sodass die Kontoeröffnung in Kürze von eToro bestätigt wird.

2. Guthaben einzahlen

Einzahlung auf das eToro Kundenkonto Foto: eToro

Bevor die Neukunden bei eToro jedoch Cardano kaufen können, muss Guthaben auf das Konto eingezahlt werden. Dafür eignen sich bei eToro zahlreiche Methoden. Beispielsweise können die Krypto-Fans via Banküberweisung, Kreditkarte oder Paypal Geld einzahlen.

3. Cardano bei eToro kaufen

Im letzten Schritt ist der Kauf von Cardano möglich. Dafür geben die Neukunden „Cardano“ oder „ADA“ in die Suchleiste ein.

Cardano kaufen Foto: eToro

Im nächsten Schritt kann man auswählen, ob man direkt in den ADA Coin investieren oder via CFD Kryptos traden wollen. Letztgenanntes bietet den Vorteil, dass Trader auf fallende Kurse spekulieren und einen Hebel einsetzen können. Nun müssen noch die Investitionssumme ausgewählt und weitere Parameter festgelegt werden. Dann wandert mit der Eröffnung des Trades die Cardano-Position in das Depot.

Lohnt sich jetzt noch der Kauf von Cardano?

Mitte Februar notiert der ADA Kurs rund zwei Drittel unter seinem Rekordhoch, das vor rund einem halben Jahr bei 3,09 USD erreicht wurde. Folglich besteht im Vergleich zum All-Time-High deutliches Upside-Potenzial. Viele Experten sehen eine massive Unterbewertung von Cardano und eine überdurchschnittliche Kursentwicklung bevor. Wer sich dieser Einschätzung anschließt, könnte in Cardano mit einem guten Chance-Risiko-Verhältnis investieren.

Cardano Wallet: Brauche ich ein Wallet für ADA?

Für die Verwahrung von Kryptowährungen empfiehlt sich immer ein Wallet. Bei einem Kauf von ADA bietet der Online-Broker eToro jedoch den Vorteil, dass dieser seinen Kunden ein eigenes Wallet anbietet. Zudem ist es natürlich auch bei eToro möglich, die ADA Coins auf ein anderes Wallet zu transferieren. Wer mit dem Cardano Staking ein passives Einkommen generieren möchte, muss ebenfalls ein Wallet verwenden.

Einfacher ist es, wenn sich die Trader für das Spekulieren mit Cardano CFDs entscheiden. Denn dann verbleiben diese als Differenzkontrakt lediglich beim Broker. Eine eigenständige Verwahrung ist nicht notwendig und auch nicht möglich.

Fazit und Empfehlung: Cardano kaufen oder nicht?

Bei Cardano handelt es sich um ein spannendes Krypto-Projekt, das in Zukunft Ethereum als führende Plattform für Smart Contracts angreifen will. Die native Kryptowährung ADA wird von Experten aktuell als massiv unterbewertet betitelt. Zwar existieren noch einige technologische Herausforderungen bei der Weiterentwicklung der Cardano Blockchain. Diese werden jedoch mit einem wissenschaftlich fundierten Ansatz vorangetrieben. Dennoch gibt es viele Argumente für eine positive ADA Prognose. Zweifelsfrei eignet sich Cardano als etablierter Top 10 Coin für ein stabiles und diversifiziertes Krypto-Depot.

