Lotto online spielen : Die 3 besten Lotterien 2022

Online Lotterien boomen Foto: https://www.pexels.com/de-de/foto/hand-festhalten-papiere-tickets-8266775/

Einmal den Hauptgewinn machen: Wer träumt nicht davon, dass er einmal in einer Lotterie den großen Preis gewinnt und dann keine Geldsorgen mehr hat? Ganz egal, ob man durch einen millionenschweren Preis tatsächlich der finanziellen Freiheit näher kommt oder am Ende ganz normal weiterlebt - wichtig ist, dass man sich im Vorfeld einen Überblick verschafft, welche Lotterien überhaupt empfehlenswert sind.

Die besten Lotterien 2022 in der Übersicht

Woran man die beste Lotterie erkennt? Man gewinnt. Wichtig ist, dass man sich aber nicht nur mit der Frage befasst, wie hoch kann der Gewinn ausfallen kann, sondern auch überprüft, wie hoch die Gewinnchancen sind. Aber welche Lotterien haben die höchsten Gewinnchancen? Wer sein Glück auf die Probe stellen will, sollte sich mit den nachfolgenden besten Lotterien auseinandersetzen und sich die Frage stellen, ob hier die persönlichen Vorstellungen bzw. Erwartungen an den Lotterien erfüllt werden.

All jene, die übrigens noch nie Lotto online gespielt haben, brauchen keine Angst zu haben: Die Frage, wie kann man Lotto online spielen, ist in Wahrheit nicht zu beantworten - Lotto online tippen ist derart einfach, sodass man hier mit Sicherheit vor keine Herausforderungen gestellt wird. Viel schwerer ist die Antwort auf die Frage, welche sind die besten Lotterien mit den höchsten Gewinnchancen?

1. Lucky Block

Bei dem Lucky Block Token handelt es sich um eine Kryptowährung, die Lotterien sowie auch weitere Spiele, die auf dem Prinzip Zufall basieren, mit einer Kryptowährung koppeln sollen. Die Basis bildet die Binance Smart Chain. Es wird letztlich auch auf intelligente Verträge, Smart Contracts, die man bereits aus dem Ethereum Netzwerk kennt, gesetzt. Das deshalb, weil es hier darum geht, die Dezentralität sicherzustellen. Das heißt, man will dafür sorgen, dass die Spiele, die hier angeboten werden, auch fair bleiben. Durch die Transparenz der Blockchain will man verhindern, dass es zu einer Manipulation der Spiele kommt.

Lucky Block möchte die Glücksspielbranche revolutionieren. Foto: Lucky Block

Lucky Block strebt auch im Bereich der Gewinnausschüttungen neue Wege an. 70 Prozent der Erlöse werden nämlich an die Teilnehmer der Lotterie ausbezahlt - die restlichen 30 Prozent fließen direkt in das Marketing, gehen an die Besitzer des Lucky Block Coins - Dividenden - und werden auch dazu genutzt, um wohltätige Einrichtungen zu unterstützen.

Zu Beginn wurde der Lucky Block Coin auf PancakeSwap gelistet. PancakeSwap gilt als das Sprungbrett für neue digitale Währungen. Und auch hier war das der Fall. Denn das Interesse ist im Rahmen der Veröffentlichung auf PancakeSwap gestiegen, sodass sich immer mehr Großinvestoren mit dem Lucky Block Coin auseinandergesetzt haben. Das steigende Interesse hat natürlich auch die Prognosen positiv beeinflusst.

Aufgrund der Verfügbarkeit von Lucky Block steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass es immer mehr Menschen gibt, die das Prinzip hinter dem Projekt gut finden. Auch das mögliche Release bei Binance kann ein Grund sein, wieso es ratsam ist, sich intensiver mit Lucky Block Coin zu befassen. Das heißt, nicht nur der allgemeine Handel würde hier eine positive Veränderung erleben, sondern auch die BNB Chain, die vormalige Binance Smart Chain, könnte hier stärker in den Mittelpunkt rücken.

Der Anspruch? Lucky Block ist tatsächlich in der Lage, dass hier alle Beteiligen profitieren können. So sollen Investoren die Anteile der Kryptowährungen ausgeschüttet bekommen, während man als Teilnehmer der Lotterie sodann die Chance hat, den Jackpot zu knacken. Wer sich hier mit der Vielfalt an Faktoren befasst und berücksichtigt, dass hier mit modernsten Technologien gearbeitet wird, sodass die Prognosen dahingehend sehr positiv sind, wird erkennen, dass Lucky Block die Zukunft sein wird.

Die erste Ziehung des LuckyBlock Jackpot findet am 31. Mai 2022 statt - Tickets gibt es auf der offiziellen Webseite.

2. Eurojackpot

Eurojackpot gilt als alt eingesessene Online-Lotterie. Foto: Eurojackpot

Die Zahlenlotterie Eurojackpot gibt es seit dem Jahr 2012. Eurojackpot steht in 18 teilnehmenden europäischen Ländern zur Verfügung. Getippt werden 5 Zahlen aus der Zahlenreihe 1 bis 50. Zudem tippt man 2 von 12 Zahlen - das sind die Eurozahlen. In der Gemeinsamkeit bilden diese Zahlen dann einen Tipp.

Die Ziehung der Zahlen des Eurojackpots findet jeden Freitag in Helsinki, Finnland, statt (20 Uhr MEZ). Die Ziehung der Zahlen kann man nur im finnischen Fernsehen live verfolgen - in allen anderen teilnehmenden EU-Ländern kann man keine Live-Übertragung sehen. Die Bekanntgabe der gezogenen Zahlen erfolgt dann um 21 Uhr (MEZ) auf der Internetseite von Eurojackpot. Hier werden neben den Gewinnzahlen auch die Gewinnquoten bekannt gegeben.

Bei jeder Ziehung wird zudem ein Jackpot garantiert, in dem mindestens 10 Millionen Euro enthalten sind. Kann keiner der Teilnehmer den Jackpot gewinnen, dann wächst dieser von Freitag zu Freitag. Die Grenze liegt bei 120 Millionen Euro. Hat man den Jackpot also bei Erreichen der Grenze nicht erreicht, so wird in weiterer Folge der Mehrbetrag in die Gewinnklasse 2 überwiesen. Das heißt, jeder einzelne Euro, der über der Grenze von 120 Millionen Euro liegt, wird automatisch in die Gewinnklasse 2 transferiert.

Zu beachten ist, dass die Gewinnwahrscheinlichkeit bei Eurojackpot bei 1 zu 140 Millionen liegt. In der Gewinnklasse 2 liegt die Gewinnwahrscheinlichkeit bei 1 zu 6 Millionen.

3. KENO

Keno gilt als moderne Zahlenlotterie. Foto: Keno

Bei KENO handelt es sich um eine schnelle und sehr moderne Zahlenlotterie. Hier hat man tagtäglich die Chance auf einen Millionengewinn. Besonders außergewöhnlich mag das Spielsystem sein. Hier geht es nämlich um das System 10 aus 20 aus 70. Wie das funktioniert? Aus 70 Zahlen werden in weiterer Folge 20 Gewinnzahlen zufällig ermittelt. Je nach KENO-Typ kreuzt man zwischen 2 und 10 Zahlen an. Die Anzahl der Zahlen, die man getippt hat, bestimmen einerseits den KENO-Typ und andererseits den Gewinnplan. Zu beachten ist, dass jeder KENO-Typ einen eigenen Gewinnplan hat, der feste Quoten aufweist. Je mehr Zahlen angekreuzt wurden, je mehr Treffer erzielt werden können, umso größer ist dann am Ende der Gewinn.

Dabei bestimmt auch der Einsatz die Höhe des Gewinns - und weitere Besonderheit bei dieser außergewöhnlichen Lotterie. Denn je nach Wunsch kann man in weiterer Folge 1 Euro, 2 Euro, 5 Euro oder 10 Euro einsetzen. Tipps kann man von Montag bis Sonntag abgeben. Das heißt, jeden Tag ist es möglich, dass man durch 10 getippte Zahlen, bei einem Einsatz von 10 Euro, Millionär wird. Zu beachten ist, dass die Wahrscheinlichkeit, den Millionengewinn einzufahren, bei 1 zu 2,1 Millionen liegt.

Es gibt auch noch die Zusatzlotterie plus 5. Die Endziffernlotterie kann immer nur in Verbindung mit KENO gespielt werden. Bei der Zusatzlotterie handelt es sich um eine 5-stellige Losnummer, die auf dem Spielschein zu finden ist. Mit gerade einmal 0,75 Euro kann man hier einen Gewinn bis 5.000 Euro erzielen. Auch die Zusatzlotterie kann täglich gespielt werden. Die Gewinnwahrscheinlichkeit? 1 zu 100.000.

Hat man übrigens KENO-Typ 8, 9 oder 10 gespielt und festgestellt, keinen Treffer erzielt zu haben, dann kann man trotzdem gewinnen. Denn bei den KENO-Typen 9 sowie 10 bekommt man den doppelten Einsatz zurück, bei KENO-Typ 8 den Einsatz. Ein Angebot, das es letztlich bei keiner Lotterie gibt und KENO daher mit Sicherheit zu den besten Lotterien werden lässt.

Wie kann man Lotto online spielen?

Wer online Lotto spielen möchte, der muss sich zuerst dem Anbieter registrieren, also ein Spielkonto eröffnen, und in weiterer Folge das Spielkonto kapitalisieren. Für die Kontokapitalisierung stehen verschiedene Einzahlungsmethoden zur Verfügung. Je nach gewählter Einzahlungsmethode steht dann das Geld sofort oder nach zwei bis drei Werktagen am Konto zur Verfügung. Danach kann man seine Tipps abgeben und hoffen, bald Millionär zu werden.

Online Lotto spielen mag keine Herausforderung sein. Auch dann, wenn man noch nie etwas mit dieser Art des Lottospiels zu tun hatte, wird man keine Schwierigkeiten haben, einen Lottoschein abzugeben.

Worauf man beim Lotto spielen online achten sollte

Interessiert man sich für Lotto und plant, Lotto online zu spielen, dann ist es ratsam, sich für die besten Lotterien zu entscheiden. Es gibt nämlich viele Lotterien, am Ende ist es aber empfehlenswert, jene Lotterien zu wählen, die auch die höchsten Gewinnchancen mit sich bringen.

Gewinnchance auf den Jackpot

Natürlich gibt es die eine oder andere Lotterie, die nur eine geringe Gewinnchance auf den Hauptpreis hat. In diesem Fall kann man aber davon ausgehen, dass enorm hohe Gewinne ausgespielt werden. Wichtig ist, dass man auch darauf achtet, wie hoch stehen die Gewinnchancen, wenn es um die Gewinne abseits des Jackpots geht. Denn letztlich kann man nicht nur Millionen gewinnen, sondern auch kleinere Beträge - und es mag schon manchmal Freude bereiten, wenn man zumindest den Einsatz zurückbekommt bzw. etwas über dem Einsatz liegt.

Jackpothöhe

Gewinnt man den Jackpot, dann will man so eine Art finanzielle Freiheit genießen. Man erwartet sich hier den Millionengewinn. Aber nicht immer werden Millionen ausgespielt. Das heißt, wer nur hohe Gewinne verbuchen will, muss sich im Vorfeld mit der Jackpothöhe der Lotterie befassen.

Kosten

Auch die Kosten sind nicht zu unterschätzen. Wer online Lotto spielen mag, der muss dafür Geld bezahlen. Je nach Lotterie gibt es hier andere Vorgaben. Zu beachten ist, dass mit sehr geringen Beträgen nicht nur eine hohe Gewinnchance gegeben ist, sondern auch die Gewinne niedrig bleiben. Es geht hier letztlich darum, dass man eine Lotterie findet, die a) keine hohen Einsätze verlangt, b) aber dennoch mit attraktiven Gewinnen und einer fairen Gewinnchance punktet.

Dauer des Loses

In einigen Fällen kann das Los für mehrere Runden verwendet werden. Das heißt, mit einem gekauften Los kann an verschiedenen Losungen teilgenommen werden. Auch das ist im Vorfeld zu überprüfen.

Fazit

Es gibt viele interessante Lotterien. Das heißt, bevor man sich für eine Lotterie entscheidet, ist es wichtig, sich selbst die Frage zu beantworten, welche Erwartungshaltung man hat. Wer ausschließlich hohe Gewinne einfahren will, sollte sich mit der Jackpothöhe befassen; will man hingegen des Öfteren auch kleinere Beträge gewinnen, dann ist es ratsam, sich auf die Gewinnwahrscheinlichkeiten zu konzentrieren.

Besonders vielversprechend mag Lucky Block sein. Vor allem auch, weil hier mit modernsten Technologien gearbeitet wird. Das heißt, wer von Kryptowährungen bzw. der Blockchain überzeugt ist, und gerne sein Glück mit dem Online Lotto Spiel auf die Probe stellt, ist gut beraten, sich sodann mit Lucky Block zu befassen.