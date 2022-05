NFT Spiele 2022 : Die besten NFT Games

NFT Games erobern derzeit den Markt

Analysten halten sie für eine Revolution, Nutzer verdienen bereits ordentlich Geld damit: NFT Spiele erobern die Gaming-Szene im Sturm! Doch was hat es mit den sogenannten Play-to-Earn-Titeln auf sich? Warum besitzen neue NFT Spiele so großes Potenzial? Was gilt für Metaverse NFT Games? Welche Rolle spielt das Web 3.0? Wir erklären, warum NFT-Gaming das nächste große Ding in der Krypto-Branche ist – und verraten die besten NFT Games 2022.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die besten NFT Spiele 2022 in der Übersicht

LuckyBlock – bestes Play-to-Earn NFT Game

Lucky Block NFTs Foto: NFTLaunchpad

Unangefochtene Nummer 1 unter den NFT Games: die Platinum Rollers Club NFT Kollektion von Lucky Block! Die NFTs bieten Eigentümern gleich mehrere Vorteile und positionieren sich deshalb mühelos auf der Pole Position unserer Liste der besten NFTGames. Doch was zeichnet das neue NFT Spiel der beliebten Krypto-Gaming-Plattform Lucky Block (LBLOCK) aus?

Einerseits die Seltenheit: Die Lucky Block NFTs sind streng limitiert, es gibt nur 10.000 Stück davon. Zum Vergleich: Auch die extrem erfolgreiche „Bored Ape Yacht Club“-NFT-Kollektion besteht aus nur 10.000 Exemplaren – und mittlerweile kostet der günstigste der Apes 107,5 Ethereum (ETH), umgerechnet also 290.492 Euro - Gleichzeitig nimmt man als Eigentümer eines Lucky Block NFTs an den täglichen NFT-Gewinnspielen der Plattform teil. Hier winken attraktive Preise – und das alle 24 Stunden!

Darüber hinaus lockt die Web3-Gaming-NFT-Plattform Lucky Block mit zwei einmaligen Verlosungen, die es wirklich in sich haben: So wird unter NFT-Käufern ein waschechter Lamborghini Aventador (ab 320.000 Euro!) und die Rekordsumme von 1 Million Dollar verlost! Der Start des NFT Spiels samt Gewinnspielen ist nun für Mitte Mai geplant – bis dahin haben Anleger noch Zeit, sich mit LBLOCK-Token einzudecken. Denn: Wer bereits LBLOCK besitzt, bekommt ein Teilnahme-Ticket geschenkt, sobald er sein Wallet mit der App verbindet. Andernfalls werden fünf Dollar in LBLOCK für ein Ticket fällig. Das bedeutet: LBLOCK-Eigentümer nehmen gratis an der Jackpot-Verlosung teil. Lucky Block ist folglich die weltweit erste kostenlose Krypto-Gewinnspiel-Plattform!

Doch Lucky Block macht bei den beeindruckenden Gewinnspielen nicht Halt – im Gegenteil. Die Krypto-Spieleplattform hat viel vor – das erklärte Ziel: weltweit zur Nummer 1 im Krypto-Gaming-Bereich zu werden. Lucky-Block-CEO Scott Ryder ergänzt: „Die Jackpot-Ziehungen, die nun mit einer kostenlosen Teilnahmeoption ausgestattet sind, werden Nutzer in Scharen auf unsere Spieleplattform locken. Wir freuen uns auf die Herausforderung, diese neuen Krypto-Nutzer zu bedienen und unsere anderen Giveaway- und Play-to-Earn-Angebote weiter auszubauen.“

Ein NFT Spiel mit vielen konkreten Vorteilen, täglichen Gewinnspielen und einem Team, das an die Weltspitze drängt: Diese Aspekte machen Lucky Block zu einem der besten NFT Games 2022 – wenn nicht sogar zum besten NFT Game 2022!

Axie Infinity

Nur wenige NFT Spiele reichen an den Erfolg und Bekanntheitsgrad von Axie Infinity (AXS) heran: Das von Top-Sellern wie Pokémon oder Tamagotchi inspirierte NFT Game wurde innerhalb kürzester Zeit zum Mega-Hit – und Analysten rechnen auch zukünftig mit einer starken Performance. Allein 2021 konnte Axie Infinity beispielsweise 1,2 Milliarden Dollar umsetzen – mehr als Candy Crush, der jahrelange Casual-Gaming-König.

Die süßen “Monster” von Axie Infinity Foto: Axie Infinity

Das Konzept von Axie Infinity: Man lässt knuddelige Monster – die titelgebenden Axies – in Kämpfen gegeneinander antreten. Sämtliche Ingame-Items, Grundstücke oder die Axies selbst liegen dabei als NFT vor und können zu Geld gemacht werden – etwa auf dem Axie-eigenen NFT-Marktplatz oder externen Plattformen wie OpenSea.io oder NFTLaunchpad.com.

Der Reiz des NFT-Spiels liegt auch darin, die süßen Wesen zu züchten und zu trainieren: So erhält man neue und potenziell stärkere Axies, welche wiederum veräußert werden können.

Die Verkäufe der NFTs erzielen regelmäßig Rekordpreise – der Einstieg kann sich also lohnen. Ende letzten Jahres beispielsweise wurde ein virtuelles Grundstück in Axie Infinity für 550 Ethereum verkauft. Das entsprach zum damaligen Zeitpunkt umgerechnet 2,5 Millionen Dollar! Auch für 2022 ist Axie Infinity gut aufgestellt, denn: Das NFT Game hat gerade ein bedeutendes Update erfahren. Durch „Origin“ ist es nun unter anderem erstmals möglich, Axie Infinity kostenlos auszuprobieren. Bislang war eine Investition von ca. 700 Dollar nötig, um starten zu können.

Silks.io

Silks.io zählt zu den populärsten NFT Games Foto: Lucky Block

Ein explosives 2022 erwarten Prognosen auch bei Silks, einem der potenziell besten NFT Games des Jahres. Was Silks so einzigartig macht: Silks ist das erste Play-to-Earn-Metaverse, das von echten Vollblut-Pferderennen angetrieben wird! Das bedeutet: Silks setzt auf ein innovatives Konzept, das Daten aus der realen Welt ins Metaverse des Spiels integriert. Beispielsweise werden Rennergebnisse, Abstammung oder der Trainingsfortschritt der Vierbeiner übernommen. Jedes virtuelle Pferd im Spiel entspricht folglich einem real existierenden Ross – und das bis ins kleinste Detail. Bislang besteht das Silks NFT Spiel aus 5.000 Silks Genesis Avataren: Hierbei handelt es sich um Rennanzüge in NFT-Form, die Nutzer kaufen und damit an den Pferderennen im Silks-Metaverse teilnehmen können. Jeder Rennanzug ist dabei ein Unikat mit einer individuellen Kombination aus Farben, Mustern und Merkmalen.

Das Metaverse des NFTGames bietet allerdings viel mehr als „nur“ Pferde und Pferderennen. Die Entwickler setzen vielmehr auf ein komplexes Ökosystem mit zahlreichen Anreizen und Optionen – und nahezu alles liegt als NFT vor: etwa die Avatare, die Pferde, Grundstücke, Ställe. Ziel des Spiels: Trainiere dein Pferd, finde den besten Stall, optimiere dein Team – und werde schlussendlich zum besten Jockey im Silks-Metaverse!

Damit nicht genug: Zusätzlich zum komplexen Metaverse-Konzept haben die Silks-Entwickler auch den weltweit ersten dezentralen Marktplatz für Pferdeliebhaber geschaffen. Hier können Silks-Spieler ihre NFTs verkaufen und somit ihre Spielerfolge monetarisieren. Das birgt gewaltiges Potenzial, denn: Zu jedem Silks Pferde-NFT gehört ein echtes, einjähriges Vollblutpferd. Man darf gespannt sein, wie sich die Ingame-Ökonomie entwickeln wird, denn Rennpferde erzielen mitunter Preise in Millionenhöhe: Fusaichi Pegasus beispielsweise wechselte als Jährling für 4 Millionen Dollar den Besitzer – wurde am Ende seiner Gewinnersaison dann für mehr als 70 Millionen Dollar verkauft.

Gods Unchained

Wellen geschlagen hat auch das NFT-Sammelkartenspiel Gods Unchained. Hier stellen Spieler starke Kartendecks zusammen und treten damit direkt gegen andere Teilnehmer an. Wer gewinnt, bekommt Erfahrungspunkte – und wer davon genug sammelt, steigt eine Stufe auf. Dann gibt es neue Karten für das Deck.

Gods Unchained vereint Sammelkarten mit NFT Foto: Gods Unchained

Gods Unchained hat es sich zum Ziel gemacht, ein Sammelkarten-Spiel mit NFT-Elementen zu kombinieren. Das ist schlussendlich auch das Besondere daran: Sämtliche Karten liegen als NFTs vor. Sie können also gekauft und verkauft werden – etwa auf dem NFT-Marktplatz von Gods Unchained. Dafür erhalten Spieler dann den nativen Token von Gods Unchained, GODS. Der kann im Spiel für den Kauf von Karten genutzt werden, er fungiert aber gleichermaßen als Token für die Governance, also für Abstimmungen im Spiel. Davon abgesehen können Spieler GODS auch staken und dadurch weitere GODS-Token erhalten. Wer sich für Sammelspiele und NFT Games interessiert, kommt hier voll auf seine Kosten!

Warum NFT Spiele großes Potenzial haben

Erst waren es Kryptowährungen, die innerhalb kürzester Zeit im Wert explodiert sind. Dann kamen NFTs, also non-fungible Token – und nun drängen neue NFT Spiele in großen Schritten auf den Massenmarkt. Folgende vier Faktoren sind dabei für das gigantische Potenzial bei NFT-Spielen verantwortlich:

Play to Earn: Dieser Bereich explodiert schon jetzt – und Analysten sind sicher: Er wird künftig nur noch populärer! „Play to Earn“ (übersetzt „Spielen, um zu verdienen“, auch „GameFi“ genannt) bezeichnet ein Konzept, bei dem Nutzer dafür belohnt werden, wenn sie ein Spiel spielen oder eine App verwenden. Es gibt also Geld für Spaß und Unterhaltung – kein Wunder, dass die Sparte boomt. Meist erhalten Spieler eine Kryptowährung oder ein NFT (non-fungiblen Token) als Reward. Beides kann im Anschluss verkauft werden. Viele behalten die Belohnungen auch und spekulieren darauf, dass sie im Wert steigen, je erfolgreicher das NFT Spiel wird. Play to Earn verbindet also wesentliche Elemente der Kryptobranche und erlaubt es Nutzern, einen Teil ihrer Freizeit zu monetarisieren.

Web 3.0: Seit geraumer Zeit geistert auch ein neues Schlagwort durch die Tech-Welt: Web 3.0. Damit gemeint ist das blockchainbasierte Internet. Dessen Hauptvorteil: seine Dezentralität. Hier greifen Nutzer nicht über Dienste auf das Web zu, die von zentralisierten Technologie-Unternehmen kontrolliert werden (wie etwa Google, Apple oder Facebook). Web 3.0 ermöglicht es vielmehr jedem, Teile des Internets zu beanspruchen, aufzubauen und zu kontrollieren. Die Welt bewegt sich rasant in Richtung Web 3.0 – und NFTs schaffen die Grundlagen hierfür: Sie bilden die Basis für digitale Gemeinschaften, Ökonomien und Assets. Und einer der wichtigsten Teilbereiche des Web 3.0 ist das „Metaverse“.

Metaverse NFT Games: Während Kryptowährungen stagnieren, gehen Metaverse NFT Games durch die Decke. Hits wie The Sandbox (SAND), Decentraland (MANA) oder Axie Infinity (AXS) faszinieren hunderttausende Gamer, erzeugen regelmäßig Umsätze in Millionenhöhe. Und das wird auch in Zukunft so bleiben, denn: Das Metaverse befindet sich auf steilem Wachstumskurs. Mark Zuckerberg beispielsweise, Chef von Meta (ehemals Facebook), möchte Milliarden Dollar in sein Metaverse investieren und tausende Arbeitsplätze schaffen. Auch innerhalb Europas. Kursexplosionen von tausenden Prozent bei Metaverse NFTs dürften folglich erst der Anfang gewesen sein!

Vorstöße in den AAA Bereich: Dass sich NFT Spiele und NFT Gaming im Allgemeinen auf einem Siegeszug befinden, zeigt sich auch am Aufwand, den Entwickler betreiben. Mittlerweile finden sich zahlreiche Triple-A-Titel, die in puncto Präsentation absolute Blockbuster-Qualität aufweisen. NFT Games wie Illuvium, Star Atlas oder Starlink beispielsweise nutzen die sogenannte Unreal Engine – ein populäres 3D-Werkzeug, um fotorealistische Grafiken zu erschaffen.

Fazit: Sollte man in NFT Gaming investieren?

Angesichts der bärischen Situation auf den Krypto-Märkten sind viele Anleger und solche, die es werden wollen, unsicher: Lohnt sich eine Investition in NFT Spiele überhaupt? Welches NFT Game ist vielversprechend, welches könnte zu einem Verkaufsschlager werden und seine Besitzer zu Millionären machen?

Fest steht: NFTs und NFT Spiele zählen zu der am schnellsten wachsenden Sparte der Krypto-Branche – und bislang ist kein Ende in Sicht. Doch in welches NFT Gaming Projekt sollte man 2022 investieren? Hier ist Folgendes zu berücksichtigen: Prognosen zufolge werden diejenigen NFTGames dauerhaft erfolgreich sein, die ihren Eigentümern „Utility“ bieten – also einen konkreten Nutzen.

Diesbezüglich führend: die Lucky Block NFTs – hier erhalten Käufer einen größeren Nutzen und mehr Vorteile als bei jedem anderen unserer besten NFT Spiele. Es sei hier deshalb erneut aufgeführt: Besitzer eines Lucky-Block-NFTs nehmen automatisch und lebenslang an den täglichen NFT-Gewinnspielen der Gaming-Plattform teil. Darüber hinaus verlost das Team unter den NFT-Eigentümern zwei sensationelle Preise: einen nagelneuen Lamborghini Aventador für 320.000 Euro sowie ein Preisgeld von 1 Million Dollar. Hinzu kommt: Die NFTs können auch wieder verkauft werden. Gelingt es Lucky Block wie beabsichtigt, zum weltweiten Marktführer für Krypto-Gewinnspiele zu werden, dürfte das auch den Preis der NFTs durch die Decke gehen lassen. Käufer eines Lucky Block NFTs erhalten somit nicht nur konkrete Vorteile, sondern auch eine attraktive Wertanlage! Der Lucky Block Platinum Rollers Club ist somit unter den NFT Games 2022 die absolute Nummer 1.