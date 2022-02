Tipps für Anleger : Übersicht: Die besten neuen Kryptowährungen für 2022

Vielversprechende Kryptowährungen (Bild: https://www.pexels.com/de-de/foto/smartphone-internet-technologie-geschaft-8919543/)

Das Jahr 2021 war ein wahres Durchbruchsjahr für Altcoins. In den letzten Monaten hat sich die Krypto Infrastruktur rasant entwickelt und immer mehr neue Kryptowährungen wurden entwickelt. Inzwischen gibt es mehr als 17.000 verschiedene neue Kryptowährungen und im Jahr 2022 werden höchstwahrscheinlich noch Tausende mehr dazu kommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie aber können Anleger unter den neuen Kryptowährungen die besten Projekte finden? Denn während Bitcoin im vergangenen Jahr “nur” rund 60 % zulegt hat, sind neue Kryptowährungen wie Solana, Terra oder Shiba Inu um mehr als 10.000 % gestiegen.

Zusätzlich deutet das Aufkommen von nicht fungiblen Token (NFTs) und DeFi-Anwendungen darauf hin, dass sich immer mehr Anleger von traditionellen Kryptowährungen, wie Ethereum, der momentan zweitbeliebtesten Kryptowährungen, zu neuen Kryptowährungen mit Potenzial orientieren, die niedrigere Gebühren und bessere Geschwindigkeiten bieten. Mit diesen Entwicklungen könnte 2022 ein glorreiches Jahr für neue Kryptowährungen sein und einige Anleger sehr reich machen.

Für Anleger können Investitionen in neue Kryptowährungen ohne angemessene Informationen leider oft starke Verluste einbringen. Aus diesem Grund untersucht dieser Artikel die vielversprechendsten neuen Kryptowährungen für 2022.

Übersicht der vielversprechendsten Kryptowährungen für 2022:

Sollten Anleger in neue Kryptowährungen investieren?

Viele Experten sind überzeugt, dass Krypto hierbleiben und weiter wachsen wird. Dennoch ist der Kryptomarkt sehr volatil und besonders neue Kryptowährungen sind oft sehr riskant. Damit eignen sich unbekannte und neue Kryptowährungen eher für spekulative Investoren mit einer hohen Risikobereitschaft.

Allerdings ist der Vorteil von Altcoins, dass sie bei Erfolg oft unglaublich hohe Renditen versprechen. So ist es nicht ungewöhnlich, dass eine neue Kryptowährung innerhalb von wenigen Wochen um mehr als 1.000 % steigen kann. Wer also eine entsprechende Risikobereitschaft besitzt, der kann mit neuen Kryptowährungen in 2022 durchaus Geld verdienen.

Welche Arten von neuen Kryptowährungen gibt es?

Neue Kryptowährungen können in der Regel in verschiedene Kategorien fallen. Die bekanntesten Kategorien sind:

Stablecoins

Ein Stablecoin ist eine Kryptowährung mit einem Wert, der an einen anderen, weniger volatilen Vermögenswert gebunden ist, häufig eine Fiat-Währung wie der US-Dollar oder der Euro. Stablecoins können auch einen Wert haben, der mit Edelmetallen oder anderen Kryptowährungen verbunden ist. Diese Kryptowährungen sind in der Regel weniger volatil, bieten aber auch weniger Chance auf hohe Renditen.

Memecoins

Memecoins, benannt nach Social-Media-Witzen und Wortspielen, sind in 2021 die wohl erfolgreichsten neuen Kryptowährungen gewesen. Memecoins gewinnen oft rasant an Wert und fallen entsprechend schnell wieder. Der Reiz, große Renditen zu erzielen, zieht besonders spekulative und risikofreudige Anleger an und ist der Grund, warum Memecoins so viel Popularität erlangt haben.

Dogecoin ist die bekannteste Meme-Coin und nutzt das Konterfei eines Shiba Inu Hundes als Markenzeichen (Bild: https://www.pexels.com/de-de/foto/brauner-und-weisser-kurz-beschichteter-hund-5998700/)

Utility-Token

Experten aus vielen verschiedenen Branchen haben auf das große Potenzial der Blockchain-Technologie hingewiesen. Branchenexperten in der Kryptowelt und darüber hinaus sagen, dass die Blockchain eines Tages so allgegenwärtig sein könnte wie das Internet derzeit, manche bezeichnen es sogar als „Web 3“.

Mit all diesen neuen Funktionen benötigen Benutzer eine Möglichkeit, Transaktionen zu bezahlen, einschließlich Gebühren für die Veröffentlichung von Kunst, Mint-Tokens, Handelsdienstleistungen und den Erhalt eines bestimmten Zugangs innerhalb eines bestimmten Blockchain-Netzwerks. Genau das sind Utility Tokens. Eine Kategorie von Altcoin, die genau für diese Art von Funktionalität entwickelt wurde.

Die Wahl der besten neuen Kryptowährung

Zwar sind neue Kryptowährungen riskanter als altbekannte Namen wie Bitcoin oder Ethereum, dies ist aber kein Grund, sie zu vermeiden. Neue Kryptowährungen bieten das Potential hohe Gewinne für Anleger erzielen. Vor einem Investment in neue Kryptowährungen ist es allerdings sehr wichtig, sich eingehend mit den Chancen und Risiken eines Coins zu befassen und das Whitepaper der Kryptowährung zu lesen. Um welche Art von Kryptowährung handelt es sich? Ist das zugrunde liegende Geschäftsmodell erfolgversprechend? Handelt es sich möglicherweise um ein Pump-and-Dump? Das alles sind wichtige Fragen, die vor einem Investment geklärt werden sollten.

Ein häufiger Fehler den Privatanleger bei neuen und unbekannten Kryptowährungen machen, ist, dass sie nur auf andere Investoren und Anleger hören und dem „Hype“ folgen. Nur weil jemand eine Kryptowährung empfiehlt, bedeutet das noch lange nicht, dass es sich um ein gutes Investment handelt.

6 der besten neuen Kryptowährungen 2022

Bei mehr als 17.000 im Umlauf befindlichen Kryptowährungen kann es schwierig sein, zu wissen, in welche Kryptowährung man investierten soll.

Letztendlich versuchen immer mehr Kryptowährungsinvestoren, die nächste große Erfolgswelle zu reiten, in der Hoffnung, riesige Renditen zu erzielen. In diesem Artikel werden die besten neuen Kryptowährungen vorgestellt, die Anleger im Jahr 2022 kaufen können.

Lucky Block: Newcomer 2022 mit großem Potenzial

Lucky Block ist aus mehreren Gründen die möglicherweise beste neue Kryptowährung, die man 2022 kaufen kann. In erster Linie bietet das Lucky Block-Netzwerk dezentrale Lotteriespiele an. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lotterien, die normalerweise nur innerhalb eines Landes angeboten werden, kann auf Lucky Block-Spiele praktisch von überall aus zugegriffen werden. Darüber hinaus ist Lucky Block ein dezentralisiertes Projekt, – daher sind keine zentralen Betreiber an den Lotterieergebnissen beteiligt.

(Bild: Copyright finixio Ltd)

Dies bedeutet, dass die Spieler weitaus günstigere Quoten erhalten und ein viel größerer Prozentsatz der gesammelten Ticketerlöse an die gewinnenden Spieler ausgeschüttet wird. Am wichtigsten ist, dass das Ergebnis jedes Lotteriespiels auf seine Fairness überprüft werden kann, – da Smart Contracts für die Steuerung des Netzwerks verantwortlich sind.

Schließlich wurde Lucky Block erst vor wenigen Monaten gegründet. Damit haben Anleger momentan noch die Chance, sehr früh in die Lucky Block Kryptowährung einzusteigen.

Binance Coin: Vielversprechende Kryptwährung mit Potenzial

Binance ist eine globale Kryptowährungsbörse mit mehr als 100 Millionen Händlern. Die hauseigene Kryptowährung nennt sich Binance Coin (BNB) und ist die drittgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung. Seit der Einführung von Binance Coin wurde ein Wachstum von über 10.000 % erzielt. Damit wäre eine bloße Investition von 1.000 Euro im Jahr 2017 jetzt mehr als 100.000 Euro wert.

Der ursprüngliche Anwendungsfall für BNB bestand darin, Binance-Händlern zu ermöglichen, ihre Provision zu reduzieren. Seitdem wurde eine Vielzahl neuer Anwendungsfälle eingeführt. Zum Beispiel gibt es Tausende von Token, die in der Binance Smart Chain gelistet sind, wie zum Beispiel der zuvor erwähnte Lucky Block Token. Um eines dieser Token zu kaufen oder zu verkaufen, muss der Benutzer seine Transaktionsgebühren in BNB bezahlen. Das macht BNB zur einer der besten neuen Kryptowährungen für 2022

Shiba Inu: Memecoin mit Potenzial

Shiba Inu wurde 2020 auf den Markt gebracht und ist ein klassischer Memecoin. Schließlich hat sich das Projekt ursprünglich selbst als „Dogecoin-Killer“ bezeichnete und bietet wenig Anwendungen für die tatsächliche Nutzung. Allerdings ist Shiba Inu dennoch eine der erfolgreichsten Kryptowährungen aller Zeiten. Seit der Notierung im August 2020 ist die digitale Währung zu einem milliardenschweren Vermögenswert angewachsen.

Der Wert eines Shiba Inu-Tokens wiederum ist um mehr als 70 Millionen Prozent gestiegen. Obwohl sich ein Wachstum in dieser Größenordnung wahrscheinlich nicht wiederholen wird, gibt es immer noch viel Hype um dieses Projekt. Darüber hinaus würde eine bloße Investition von 100 Euro über 5 Millionen Token einbringen, sodass Shiba Inu auch eine günstige Kryptowährung zum Kaufen ist.

Crypto.com Coin: Der Herausforderer aus Singapur

Die digitale Coin Währung von Crypto.com erhielt im vergangenen Jahr nicht so viel Aufmerksamkeit wie hochfliegende Memecoins wie Shiba Inu oder Dogecoin, war aber dennoch ein Top-Performer unter ihnen Kryptowährungen im Jahr 2021.

Die Kryptowährung der gleichnamigen Krypto Börse stieg bis Ende des Jahres 2021 um über 800 % auf 0,55 $ und übertraf damit die meisten anderen Kryptowährungen. Im Jahresverlauf stieg der Crypto.com Coin sogar um fast 2.000 % und knackte fast 1 US-Dollar bei einem Höchststand von 0,96 USD, aber ein Ausverkauf auf den Kryptomärkten am Ende des Jahres dämpfte seine Jahresrendite.

Die native Münze der Crypto.com-Börse ist eine vielseitige neue Kryptowährung, die für den Einsatz im Zahlungsverkehr bestimmt ist. Es bietet einen Vorteil, der es Unternehmen ermöglicht, die Münze zu akzeptieren, aber Zahlungen in Stablecoins oder Fiat-Währung zu erhalten, wodurch das Volatilitätsrisiko beseitigt wird. Einige Experten gehen davon aus, dass der Crypto.com Coin in Zukunft so erfolgreich werden könnte wie der Binance Coin, den bereits heute ist die Crypto.com Börse die neuntgrößte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen.

Cosmos: Kryptowährung, die Blockchains verbindet

Cosmos (Abkürzung: ATOM) ist eine weitere vielversprechende Kryptowährung für 2022. Cosmos arbeitet daran, der führende Anbieter von Blockchain-Interoperabilitätsdiensten zu werden – das macht diese Kryptowährung zu einer der besten neuen Kryptowährungen für 2022. In ihrer einfachsten Form erlaubt Interoperabilität zwei oder mehr Blockchains, Daten zu sammeln und miteinander zu teilen.

Beispielsweise könnten Daten von Ethereum in Echtzeit mit der Dogecoin Blockchain geteilt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt nutzen bereits mehr als 25 Blockchain-Netzwerke die von Cosmos angebotenen Interoperabilitätsfunktionen – und weitere werden im Laufe des Jahres 2022 erwartet. Cosmos hat natürlich auch seinen ganz eigenen digitalen Token – ATOM. Der ATOM Token hat sich innerhalb der letzten Jahre sehr gut entwickelt und ist von circa 7 Euro. In 2019 auf zwischenzeitlich fast 40 Euro angestiegen. Momentan wird die ATOM Kryptowährung für ungefähr 25 Euro gehandelt.

Stellar Lumens: Coin für schnelle Transaktionen

Das letzte Projekt aus der Liste der besten neuen Kryptowährungen, die man 2022 kaufen kann, ist Stellar Lumens. Für diejenigen, die es nicht wissen, ist das Netzwerk selbst als Stellar bekannt, während seine native digitale Währung als Lumen bezeichnet wird.

Das Hauptkonzept dieses Projekts besteht darin, dass es Verbrauchern und Privatunternehmen ermöglicht, schnell und kostengünstig internationale Transaktionen durchzuführen. Die Abwicklung von Transaktionen dauert nicht nur Sekunden, sondern kostet nur einen Bruchteil eines Cents. Noch beeindruckender ist, dass diese Transaktionsleistung unabhängig davon erreicht werden kann, welche Fiat-Währungen verwendet werden. Dies liegt daran, dass Lumen als Liquiditätsbrücke für konkurrierende Währungen fungiert. Das Allzeithoch von Lumen liegt bei circa 0,75 Euro ist allerdings auf einen aktuellen Preis von etwa 0,20 Euro gefallen.

Fazit: Die besten neuen Kryptowährungen 2022

Nachdem 2021 ein fulminantes Jahr am Kryptomarkt war, bahnen sich auch 2022 wieder Kursgewinne bei einigen Kryptowährungen an. Wer sich der Risiken bewusst ist und klug investiert, der hat mit Coins wie Luckyblock, BNB oder CRO sicherlich positive Renditeaussichten, wenn sich der Markt weiterhin entwickelt wie bisher.