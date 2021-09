Tennis-Grand-Slam-Turnier : 15. Sieg in Serie: Zverev bei US Open im Viertelfinale

New York Ein Jahr nach seiner traumatischen Final-Niederlage gegen den Österreicher Dominic Thiem spielt Alexander Zverev bei den US Open weiter groß auf. Noch zwei Erfolge fehlen zum erneuten Endspiel.

Im Kampf um den Einzug in das Halbfinale trifft der Weltranglisten-Vierte nun am Mittwoch auf Lloyd Harris aus Südafrika, der sich gegen den Amerikaner Reilly Opelka in vier Sätzen durchsetzte. „Er spielt unglaublich zur Zeit und zeigt ein sehr hohes Level“, sagte Zverev über seinen nächsten Kontrahenten. Für ihn war es nach der Goldmedaille in Tokio und dem Titel in Cincinnati turnierübergreifend der 15. Erfolg in Serie. In Cincinnati hatte er zuletzt in zwei Sätzen gegen Harris gewonnen. Im Interview auf dem Platz scherzte Zverev, dass er jede Nacht mit seiner Goldmedaille kuschle. „Ich weiß nicht, ich habe ja keine Freundin, ich habe niemanden neben mir, deshalb schläft die Goldmedaille neben mir.“