Sturz bei Polen-Rundfahrt : Ärztin: Radprofi Jakobsen nicht in Lebensgefahr

Kattowitz Der schwere Sturz des Niederländers Fabio Jakobsen überschattet gleich zu Beginn die Polen-Rundfahrt der Radprofis. Sowohl am Rennveranstalter als auch am Sturzverursacher flammt heftige Kritik auf.

Jakobsen war am Mittwoch im Zielsprint der ersten Etappe in Kattowitz bei hoher Geschwindigkeit direkt in die Absperrgitter gekracht und reglos liegengeblieben. Der 23-Jährige war von Groenewegen abgedrängt worden. Der niederländische Straßenmeister wurde in der Nacht zu Donnerstag fünf Stunden lang operiert.