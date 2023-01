Umfangreiches TV-Paket : ARD/ZDF und Eurosport sichern sich TV-Rechte für Olympia

Berlin 2015 ist der Schock groß: ARD/ZDF erhalten keine Olympia-Rechte. Erst bei Nachverhandlungen gelingt ein Deal. Bei der neusten Ausschreibung des IOC läuft es anders.

Sportfans dürfen sich bis mindestens 2032 auf eine umfangreiche TV-Berichterstattung von den Olympischen Spielen freuen. Hunderte Stunden mit bewegten Bildern wird es in Deutschland sowohl bei ARD und ZDF als auch bei Eurosport geben.

Zu dem umfangreichen TV-Paket gehören die Sommerspiele 2028 in Los Angeles und 2032 in Brisbane sowie die Winterspiele 2026 in Mailand/Cortina d'Ampezzo und die noch nicht vergebenen von 2030. IOC-Präsident Thomas Bach sagte zu den Verträgen mit EBU und Warner Bros. Discovery: „Wir freuen uns, eine langfristige Partnerschaft mit zwei der führenden Medienunternehmen der Welt geschlossen zu haben.“