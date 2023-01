Weltcup in Antholz : Auch Biathlon-Männerstaffel auf Platz drei

Weltcup in Antholz

Antholz Die deutschen Biathleten haben trotz einer Strafrunde durch Roman Rees mit dem vierten Podestplatz im vierten Staffelrennen des Winters Selbstvertrauen für die Heim-WM in Oberhof gesammelt.

Bei der Generalprobe für die Titelkämpfe vom 8. bis 19. Februar in Thüringen leistete sich das Quartett des Deutschen Skiverbandes eine Strafrunde sowie elf Nachlader und hatte im Ziel nach 4x7,5 Kilometern 2:17,5 Minuten Rückstand auf Olympiasieger Norwegen. Bis zum letzten von acht Schießen zeigte das Team eine solide Leistung, dann musste Rees aber doch noch in die Strafrunde. Die Abstände waren kurz vor Schluss jedoch bereits so groß, dass Schweden auf Platz vier nicht mehr entscheidend herankam.