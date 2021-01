DFB-Pokal : Bayer träumt wieder von Berlin - Frankfurts Trost: Jovic

Leverkusen nd siegt am Ende doch souverän. Nach dem Erfolg gegen Eintracht Frankfurt steht Bayer Leverkusen im Pokal-Achtelfinale - und trifft dort auf einen Regionalligisten.

Bayer Leverkusen darf vom zweiten Pokal-Endspiel in Folge träumen, Eintracht Frankfurt bleibt die Freude über die bevorstehende Rückkehr von Luka Jovic als Trost. Im vom Dezember verlegten Duell der Pokal-Spezialisten gewann die Werkself mit 4:1 (1:1).

Im Achtelfinale Anfang Februar trifft Bayer auf Rot-Weiss Essen, den letzten verbliebenen Regionalligisten im Wettbewerb. „Natürlich muss das ein Bundesligist schaffen, aber so einfach ist es nicht, das müssen wir uns wieder erarbeiten“, sagte Leverkusens Trainer Peter Bosz im TV-Sender Sky über den nächsten Pokal-Gegner.

Nach dem frühen Rückstand durch Ex-Nationalspieler Amin Younes (7.) drehten Lucas Alario per umstrittenem Handelfmeter (27.), Edmond Tapsoba aus ganz knapper Abseitsposition (49.) und Moussa Diaby (67./87.) am Dienstagabend das Spiel für Bayer. Nationalspieler Jonathan Tah sah wegen einer Notbremse die Rote Karte (73.).

„Wir sind nicht gut in das Spiel reingekommen und haben in dieser Phase auch nicht gut Fußball gespielt“, sagte Bosz über die Anfangsphase, lobte aber die kämpferischen Qualitäten seiner Mannschaft. „Es ist gut, dass wir das gedreht und am Ende das Spiel bestimmt haben“, sagte der Niederländer. Nach dem Final-Einzug im Vorjahr gegen den FC Bayern München (2:4) hatte Bosz im Vorfeld launig den Pokalsieg als Ziel ausgegeben.