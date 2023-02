Sturm-Warnung : Biathlon-WM: Staffelrennen in Oberhof sollen stattfinden

Die Staffelrennen sollen heute in der Biathlon-Arena in Oberhof stattfinden. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Oberhof Wegen einer Wetterwarnung standen die Staffeln bei der Biathlon-WM in Oberhof vor der Absage. Jetzt sollen sie doch ausgetragen werden.

Sturm über Thüringen

Wegen einer amtlichen Warnung standen die Rennen auf der Kippe. Hintergrund waren die Wetterprognose mit Sturmböen von bis zu 85 Kilometern pro Stunde, die zu Gefahren an der Wettkampfstrecke führen könnten. Bereits am Freitag hatte es eine amtliche Wetterwarnung gegeben. Da hatte sich die IBU am Abend aber noch gegen eine Absage entschieden und gehofft, dass die Wetterprognosen am Samstag doch noch etwas besser werden.