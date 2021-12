1:6-Niederlage in Essen : Der Bonner SC ist weiter in akuter Abstiebsgefahr

Der Bonner SC ist weiter in akuter Abstiebsgefahr

1:6-Niederlage in Essen

Essen Mit 1:6 ist der Bonner SC bei seinem Auswärtsspiel beim Aufstiegsfavoriten Rot-Weiss Essen schwer unter die Räder gekommen. Nach der Halbzeit brachen alle Dämme.

Für Daniel Zillken, den neuen Sportdirektor und hauptamtlichen Geschäftsführer des Fußball-Regionalligisten Bonner SC bleibt es vorerst beim frommen Wunsch, wertvolle Bonuspunkte im Abstiegskampf gegen die Großen der Liga zu sammeln. Der 54-Jährige hatte darauf hingewiesen, dass es auf lange Sicht nicht reicht, nur gegen die direkte Konkurrenz im Tabellenkeller zu punkten. An der Essener Hafenstraße kam die Elf von Cheftrainer Björn Joppe gegen Rot-Weiss Essen mit 1:6 (0:1) unter die sprichwörtlichen Räder. Dank der drei Treffer von Simon Engelmann (38., 61., 86.), und den Toren von Zlatko Janjic (51.), Cedric Harenbrock (64.) und Sascha Voelcke (83.) eroberte RWE die Tabellenführung vom Wuppertaler SV zurück. Dem BSC gelang durch Masaaki Takahara lediglich der Ehrentreffer (70.). „So habe ich noch nicht verloren“, sagte Joppe. „In der ersten Hälfte hatten wir zu großen Respekt. In der zweiten Halbzeit wurde es etwas besser. Die Tore haben wir allerdings viel zu naiv kassiert.“

Auf drei Positionen hatte Joppe die Startelf im Vergleich zu Oberhausen verändert. Dabei überraschte der 42-Jährige mit der Nominierung des lange verletzten Maximilian Pommer. Auch Etienne Mukanya musste sich längere Zeit gedulden. Der bullige Angreifer stürmte für Masaaki Takahara. Nils Teixeira durfte ebenfalls von Beginn an ran. Die ersten 15 Minuten hatte die Bonner Abwehrreihe alles im Griff. Zwar übernahmen die Hausherren erwartungsgemäß die Regie, kamen aber erst durch Sandro Plechaty in der 16. Minute zum ersten Torschuss. Zwei Minuten später jubelte Felix Bastians. Der Kopfballtreffer des Essener Linksverteidigers fand allerdings wegen Abseits keine Anerkennung. Bereits in der 7. Minute war der Treffer von Simon Engelmann aus dem gleichen Grund zurückgepfiffen worden.