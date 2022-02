Bundesliga-Erfahrung : Bonner SC verpflichtet Stürmer Albert Bunjaku

Bonn Der Bonner SC hat einen neuen Stürmer verpflichtet - und der Name ist Fußballkennern bestens geläufig: Albert Bunjaku verstärkt die Bonner. Der bundesligaerfahrene Stürmer spielte zuletzt bei Viktoria Köln.

Nun also doch. Albert Bunjaku, der seit einigen Tagen hinter vorgehaltener Hand als Neuzugang beim Fußball-Regionalligisten Bonner SC gehandelt wurde, wechselt in die vierte Liga zum BSC. Kurz vor dem Ende der Wintertransferperiode am Montagabend hatte Daniel Zillken, der Sportdirektor des Fußball-Regionalligisten Bonner SC, den Wechsel unter Dach und Fach gebracht. Bunjaku unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende.