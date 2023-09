Fußball-Mittelrheinliga Aufstieg rückt für Bonner SC in weite Ferne

„Ich hätte mir nach dem 1:2 mehr Ruhe im Spiel gewünscht. Stattdessen bekommen wir den dritten Gegentreffer und stellen uns dabei naiv an“, haderte der sichtlich mitgenommene Brunetto. Er meinte den Fauxpas von Tim Schirmer, der in der Vorwärtsbewegung das Spielgerät gegen Dahmani verlor. Dieser steckte mustergültig auf Gjorgij Antoski durch, der keine Mühe hatte, BSC-Keeper Michel zum dritten Mal zu überwinden (43.). „Wir hatten in dieser Szene das Matchglück auf unserer Seite. Dies haben sich meine Spieler redlich verdient, denn sie hatten Feuer in den Augen und wollten unbedingt den Erfolg“, lobte Gästetrainer Bogdan Komorowski seine Elf.