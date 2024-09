Bonner SC auf Platz fünf 1. FC Köln gewinnt Benefizturnier im Sportpark Nord

Im Finale gegen Viktoria Köln war erst einmal Marvin Schwäbe gefordert. Die Nummer eins der Vorsaison, die in der noch jungen Saison keine Pflichtspielminute im Tor stand, parierte einen Schuss aus kurzer Distanz (2.). Der Favorit tat sich in der Anfangsphase schwer – und ging der 17. Minute dennoch in Führung. Nach einem Foul an Steffen Tigges im Strafraum verwandelte Waldschmidt sicher den fälligen Strafstoß. Der Drittligist hielt die Partie bis zum Schlusspfiff offen, brachte die unerfahrene Defensive des Bundesliga-Absteigers aber selten in die Bredouille.