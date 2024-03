Heimerfolg gegen Porz Der Bonner SC bleibt in der Erfolgsspur

Der Bonner SC macht weiter souverän seine Hausaufgaben. Sascha Glatzel, der seit seinem Amtsantritt als Trainer in nunmehr elf Meisterschaftsbegegnungen der Fußball-Mittelrheinliga ungeschlagen ist, bleibt mit seiner Mannschaft in der Erfolgsspur. Im Freitagabendspiel setzte sich der BSC souverän mit einen 3:0 (2:0)-Heimerfolg gegen die SpVg. Porz durch und untermauerte seine Aufstiegsambitionen. Positiver Nebeneffekt: Die Konkurrenz, die erst an diesem Sonntag ins Geschehen eingreift, setzten die Bonner so unter Druck.