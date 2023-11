Mittelrheinliga Bonner SC gewinnt mit 2:0 gegen FV Endenich

Kurz vor dem Pausenpfiff verpasste Strobl das 2:0. Sein Schuss klatschte an die Unterkante der Latte. Nach dem Seitenwechsel ließ Jonas Berg den zweiten Treffer für die Gastgeber liegen. Statt selbst abzuschließen, versuchte Berg das Abspiel. So blieb es spannend, zumal Daniel Schaal in der 51. Minute zum zweiten Mal für die Elf von Trainer Marek Dabrowski nur Aluminium traf. Nachdem Strobl und Michael Okoroafor für den BSC weitere gute Chancen liegen gelassen hatten, sorgte schließlich Rexpehaj in der 62. Minute für das 2:0 und die Entscheidung. Für beide Teams geht es in 14 Tagen weiter. Der BSC muss am 1. Dezember zum FC Hennef 05. Endenich fährt zwei Tage später nach Vichttal.