Mittelrheinliga Bonner SC gewinnt mit 4:0 gegen FC Union Schafhausen

Der Fußball-Mittelrheinligist Bonner SC ist nach dem Trainerwechsel von Giuseppe Brunetto zu Sascha Glatzel in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Beim Aufsteiger FC Union Schafhausen setzten sich die Gäste im dritten Spiel der Ägide Glatzel nach konzentrierter Leistung am Ende hochverdient auf schwer zu bespielendem Rasenplatz mit 4:0 (1:0) durch. Damit erwies sich das 0:0 im Nachholspiel gegen den FC Hürth am vergangenen Dienstag im Nachhinein als kleine Ergebnisdelle. Verlassen konnte sich der BSC auf die Torschützen Jonas Berg (31.), Maximilian Pommer (80.), Burak Yesilay (82.) und Hendrik Strobl, der in der Nachspielzeit auf 4:0 erhöhen konnte. „Wir haben heute die nicht einfachen Bedingungen von der langen Anfahrt bis hin zu den Platzverhältnissen angenommen und eine gute Leistung gezeigt – so wie in den letzten beiden Spielen auch“, sagte ein zufriedener BSC-Trainer nach der Partie. „Es war heute ein Kampfspiel. Am Ende geht der Sieg absolut in Ordnung.“