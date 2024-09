2:1 gegen SSV Bornheim Bonner SC steht im Kreispokalfinale

Der im Vergleich zum 5:0 in Hennef auf zehn Positionen veränderte BSC – nur Michael Okoroafor stand in der Startelf – sah sich von Beginn an mutig spielenden Gastgebern gegenüber. In der 26. Minute brachte Louis-Noel Nowack Bornheim per Kopf mit 1:0 in Führung. Nachdem die Gastgeber im weiteren Verlauf einige Großchancen liegen gelassen hatten, markierte Leon Augusto zwei Minuten vor dem Pausenpfiff mit einem direkten Freistoß das 1:1.