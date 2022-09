Bonner SC vs. SV Bergisch Gladbach 09 : Bonner SC spielt 0:0 im Sportpark Nord

So lief das Spiel des Bonner SC gegen Bergisch Gladbach 09

Bonn Hatte sich der Bonner SC zuvor in den Heimspielen gegen den SV Bergisch Gladbach 09 über Siege freuen können, war dies am Freitag anders. Für beide Vereine ging das Spiel 0:0 aus.

Von Thomas Heinen

Bislang waren die Heimauftritte im Sportpark Nord für den Fußball-Mittelrheinligisten Bonner SC eine Bank. Während die Auswärtsbilanz mit zwei Punkten aus drei Partie weit hinter den eigenen Ansprüchen zurück bleibt, durfte sich Cheftrainer Lukas Sinkiewicz in den drei Heimspielen vor dem Duell gegen den SV Bergisch Gladbach 09 jeweils über Siege freuen. Diese Serie ist nun gegen die zu den Aufstiegsfavoriten zählende Mannschaft von Trainer Stefan Müller mit dem 0:0 vor 498 Zuschauern im Sportpark Nord gerissen. Damit verhallte der Appell von Sinkiewicz, nach der Niederlage in Vichttal das Ruder gleich wieder herum zu reißen. Die größte Chance, auch das vierte Duell vor heimischer Kulisse zu gewinnen, hatte Ergün Yildiz mit einem verschossenen Foulelfmeter vergeben (58.).

Zwei Akteure, nämlich Nico Perrey und Jan Luca Prangenberg aus der Bonner Viererkette, hatte Sinkiewicz nach dem mäßigen Auftritt in Vichttal zunächst auf die Bank beordert. Dafür durften sich Bilal-Badr Ksiouar und Hajdar Shala von Beginn an versuchen. Und die Gastgeber starteten engagiert, liefen Bergisch Gladbach früh an. Genau diesen Einsatz von der ersten Sekunde an hatte der Bonner Coach beim letzten Auftritt seiner Mannschaft schmerzlich vermisst.

Folglich ließ die erste gute Gelegenheit für die Hausherren nicht allzu lange auf sich warten. Rudolf González scheiterte in der 8. Minute nach Shala-Flanke aus kurzer Distanz per Kopf an SV-Keeper Tim Hechler. Auch die zweite Bonner Gelegenheit resultierte aus einem Kopfball. Diesmal hatte Jonas Berg nach Flanke von González über das Tor gezielt (16.). Im Gegenzug hatten dann die Gäste die bis dahin größte Chance. Nico Kuhbier war plötzlich frei vor Ron Meyer aufgetaucht. Aber der Bonner Schlussmann verkürzte geschickt den Winkel und verhinderte die Führung für Bergisch Gladbach, die sich nach rund zehn Minuten frei gestrampelt hatten.

Während die Gäste nun mutiger agierten, fehlten dem BSC Tempo und die zündenden Ideen. Immer wieder forderte Sinkiewicz seine Spieler an der Seitenlinie auf, schneller zu spielen und in die Räume zu starten, um hinter die Abwehrkette der Bergisch Gladbacher zu kommen. Ron Meyer im Bonner Tor hatte während der ersten Hälfgte gefühlt mehr Ballaktionen als Burak Yesilay im Sturmzentrum der Gastgeber.

Nach dem Wechsel drückte der BSC aufs Tempo und hätte in der 58. Minute in Führung gehen müssen. Aber Ergün Yildiz scheiterte vom Elfmeterpunkt an Hechler im Bergisch Gladbacher Gehäuse, der zuvor Yildiz im Strafraum von den Beinen geholt hatte. Wenig später traf Ishak Adahchur aus der Distanz nur das Außennetz. In der 73. Minute musste sich auf der anderen Seite wieder Meyer strecken, um den Kopfball von Maurice Neukirch zu entschärfen. Fünf Minuten vor dem Abpfiff verzog Saif-Eddine Ayadi für die Gäste nur knapp. So blieb es am Ende beim 0:0. Zu wenig, um mit den eigenen Ansprüchen und den Teams an der Tabellenspitze Schritt zu halten.

Am Montag um 15 Uhr kann der erneut gestolperte Aufstiegsfavorit im Kreispokalfinale im Sportpark Nord gegen den Landesligisten SSV Merten zumindest einen Titel holen.

