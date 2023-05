Mittelrheinliga Der Bonner SC gewinnt 2:0 in Siegburg

Brunetto war lediglich zu einer Änderung in der Startelf gezwungen. Für den gelbgesperrten Bilal Ksiouar rückte Nico Perrey in die Innenverteidigung. Auf Siegburger Seite spielten Kaito Asano und Hendrik Strobl von Beginn an. Beide Mannschaften suchten vom Start weg den Weg nach vorn. Gleich im ersten Angriff rettete Burak Koyuncu für die Gastgeber vor der Linie gegen Ergün Yildiz. Im Gegenzug hatte BSC-Schlussmann Kevin Birk seine liebe Mühe mit dem Schuss on Asano (2.). Sieben Minuten später mussten die Gäste in Führung gehen. Aber Jonas Berg legte sich den Ball frei vor SV-Schlussmann Michael Vogel zu weit vor.